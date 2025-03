NDR-Sport Jan Haller ist Niedersachsens "Behindertensportler des Jahres 2025" Stand: 14.03.2025 10:05 Uhr

Erst Bronze bei den Paralympics, nun der Titel: Jan Haller ist zum "Behindertensportler des Jahres 2025" gewählt worden. Am Donnerstag nahm der Rollstuhlbasketballer in Hannover den Publikumspreis entgegen.

"Ein Leader, ein Kämpfer und ein absoluter Teamsportler", so kündigte Laudatorin Laura Ludwig den Wahlsieger auf der Bühne im festlich geschmückten GOP Varieté-Theater in Hannover an. "In den vergangenen Jahren hat er hier in Hannover mit dafür gesorgt, dass sich ein leistungsstarkes und erfolgreiches Rollstuhlbasketball-Team entwickeln konnte. Der Behindertensportler des Jahres heißt Jan Haller." Unter goldenem Konfettiregen und Standing Ovations von einigen der rund 260 Gäste überreichte Karl Finke, Präsident des Behinderten-Sportverbands Niedersachsen (BSN), dem Rollstuhlbasketballer die Siegerskulptur. Der nahm sie mit einem breiten Grinsen entgegen und wusste erstmal nicht viel zu sagen außer: "Vielen Dank einfach."

Jan Haller: "Muss das erstmal alles verarbeiten"

Vier Paralympics, mehr als 300 Länderspiele, viele davon als Kapitän: Als Rollstuhlbasketballer blickt Jan Haller auf eine herausragende sportliche Karriere zurück. Im vergangenen Jahr holte er mit der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft bei den Paralympics in Paris die langersehnte Bronzemedaille. Anfang März wurde bekannt, dass der 36-Jährige ab Juni den Posten als Rollstuhlbasketball-Bundestrainer übernimmt. Bronze, Bundestrainer, und nun der Titel "Behindertensportler des Jahres" - "Es ist ein bisschen viel im Moment, ehrlich gesagt", sagte Haller dem NDR Niedersachsen. "Es ist einfach eine tolle Anerkennung, in meiner Heimat Niedersachsen so eine Auszeichnung zu bekommen. Das ist schon eine ganz tolle Wertschätzung von den sportlichen Erfolgen, die man in den Jahren gefeiert hat."

Premiere beim Gesamtergebnis

Neben Jan Haller waren fünf weitere Sportlerinnen und Sportler nominiert.

Laura Burbulla, Para Leichtathletik, VfL Wolfsburg/Team BEB

Marco Herbst, Rollstuhlrugby, VfL Grasdorf/Team BEB

Flora Kliem, Para Bogensport, ASC Göttingen

Hermine Krumbein, Para Rudern, RK Normannia Braunschweig/Team BEB

Isabell Nowak, Para Dressurreiten, RZFV Stadthagen/Team BEB

Alle von ihnen waren im vergangenen Jahr Paralympics-Teilnehmer - das gab es in der 25-jährigen Geschichte dieser Sportler-Wahl erst einmal. "Ihr habt dort herausragende Leistung gezeigt, und seid tolle Botschafter für Niedersachsen und Deutschland", würdigte Beachvolleyball-Spielerin Laura Ludwig die Nominierten. "Ihr zeigt uns, dass Grenzen oft nur in unseren Köpfen existieren und dass mit Mut und Entschlossenheit fast alles möglich ist." Eine Premiere brachte das Gesamtergebnis der Wahl: Erstmals gab es nach Platz eins für Jan Haller (22,85 Prozent der Stimmen) sowie den Plätzen zwei für Hermine Krumbein (18,95) und drei für Flora Kliem (15,97) gleich zwei vierte Plätze. Laura Burbulla und Isabell Nowak erhielten jeweils 15,89 Prozent der Stimmen. Fünfter wurde Marco Herbst (10,44).

25 Jahre Behindertensportler *in des Jahres

Seit 25 Jahren verleiht der Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN) den Titel Behindertensportler*in des Jahres. Eine unabhängige Jury wählt die Nominierten aus, die durch ihr Talent und ihre Persönlichkeit besonders auf sich aufmerksam gemacht haben. Online kann dann für die Nominierten abgestimmt werden.

