Auftaktspiel HSV wohl ohne Glatzel und Raab in Köln - Selke kein Startelf-Kandidat

Der HSV muss im Auftaktspiel der 2. Liga beim 1. FC Köln aller Voraussicht nach auf Torjäger Robert Glatzel verzichten. Der Stürmer konnte auch zu Wochenbeginn nur individuell trainieren. Neuzugang Davie Selke ist aber noch kein Kandidat für die Startelf. Zudem wird Torhüter Matheo Raab wahrscheinlich ausfallen.

Coach Steffen Baumgart ist damit bereits im ersten Saisonspiel zum Improvisieren gezwungen. Ausgerechnet bei der erstmaligen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte - er trainierte den "Effzeh" von 2021 bis 2023 - muss der 52-Jährige vermutlich auf seine beiden Top-Stürmer verzichten.

Ein Einsatz von Glatzel am Freitagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) scheint nahezu ausgeschlossen. Der 30-Jährige hatte bereits im Trainingslager keine einzige Übungseinheit mit der Mannschaft bestreiten können und trainierte auch am Montag in Hamburg erneut nur individuell. Er laboriert an einer Sehnenreizung im linken Bein.

Zumindest ein bisschen Hoffnung gibt es noch bei Selke. Der aus Köln zum HSV gewechselte Angreifer, der sich im April einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, mischte fünf Tage vor dem Duell bei seinem vormaligen Club munter und ohne ersichtliche Beschwerden im Training mit.

Überrascht Baumgart mit den Youngsters Stange und Sillah?

Eine Option für die Startelf ist der 29-Jährige aber für Baumgart wohl noch nicht. "Nein, aktuell sieht es nicht danach aus. Davie hat nach seinem Fußbruch kein Testspiel absolviert. Wer mich kennt, weiß, dass ich Spieler nach Verletzungen nicht direkt in den Wettkampf jage. Natürlich wäre es auch für ihn ein besonderes Spiel", sagte der HSV-Trainer der "Bild".

Selke dürfte also maximal als "Joker" zum Einsatz kommen. Bleibt die große Frage, wen Baumgart dann im Angriff aufstellt. In András Németh und Daouda Beleme stehen ihm zwei weitere nominelle Mittelstürmer zur Verfügung. Adäquate Alternativen zu Glatzel und Selke sind sie allerdings (noch) nicht. Németh wartet seit dem 11. Februar 2023 auf ein Zweitliga-Tor, Beleme war in der vergangenen Serie mit mäßigem Erfolg an die Drittligisten FC Ingolstadt und VfB Lübeck ausgeliehen.

Gut möglich daher, dass sich Baumgart dafür entscheidet Außenangreifer Ransford Königsdörffer ins Zentrum zu stellen. Oder der Trainer wirft völlig überraschend den gerade einmal 17-jährigen Otto Stange ins kalte Wasser. Auf den Junioren-Nationalspieler hält Baumgart große Stücke. Ebenso auf den vier Jahre älteren Omar Sillah aus der U21.

Heuer Fernandes vor Comeback im HSV-Tor

Ebenso wie bei der Besetzung des Angriffs ist Baumgart auch in der Torwart-Frage aller Voraussicht nach zum Umplanen gezwungen. Weil Raab seit knapp zwei Wochen an einem Infekt laboriert, wird in Köln wahrscheinlich der in der vergangenen Serie noch von Baumgart-Vorgänger Tim Walter zum Ersatzkeeper degradierten Daniel Heuer Fernandes zwischen den Pfosten stehen.

Wie mehrere Medien am Dienstag übereinstmimmend berichteten, soll Raab mindestens den Ligaauftakt, vielleicht aber auch das erste Heimspiel gegen Hertha BSC (10. August, 20.30 Uhr) und die Pokalpartie in Meppen verpassen (18. August, 18 Uhr).

Möglicherweise wäre ein Einsatz von Heuer Fernandes in Köln aber sogar ein gutes Omen. Denn beim bis dato letzten Duell beider Clubs, dem Achtelfinale im DFB-Pokal am 18. Januar 2022, hütete der 31-Jährige das Gehäuse. Der HSV setzte sich seinerzeit nach Elfmeterschießen mit 5:4 in Köln durch.

