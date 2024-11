3. Liga Heimpleite gegen Dresden: VfL Osnabrück bleibt Letzter Stand: 09.11.2024 15:55 Uhr

Für den VfL Osnabrück wird die Lage in der 3. Fußball-Liga immer bedrohlicher. Die ab der 74. Minute wegen einer Roten Karte dezimierten Lila-Weißen unterlagen am Sonnabend dem Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden mit 0:3 (0:2) und bleiben damit Tabellenletzter.

Die Bilanz von VfL-Trainer Pit Reimers, dem Nachfolger von Uwe Koschinat, fällt sehr dürftig aus. Vier Drittligaspiele gingen unter dem ehemaligen HSV-Coach verloren. Zweimal reichte es immerhin zu einem Unentschieden. Und nur einmal, am 6. Oktober, hatte der VfL unter Reimers gewinnen können (1:0 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart II).

Das eindeutig Beste aus Osnabrücker Sicht am Spiel gegen Dresden: Das Stadion an der Bremer Brücke war mit 15.748 Zuschauern ausverkauft - für einen Tabellenletzten ist das schon außergewöhnlich.

Osnabrück kassiert Gegentor-Doppelpack

Die erste knappe halbe Stunde gehörte den Sachsen, die hoch standen und somit die Lila-Weißen früh unter Druck setzten. Christoph Daferner hatte dann auch zwei Gelegenheiten (13., 21.). um die SG Dynamo in Führung zu bringen. Vom VfL kam offensiv sehr lange nichts. Unvermittelt war sie dann aber da, die erste gute Offensivaktion der Niedersachsen: Joel Zwarts Schuss ging rechts am Tor vorbei (27.). Und als Osnabrücks Kapitän Dave Gnaase einen Volleyschuss aus 15 Metern knapp neben den Pfosten setzte (35.), sah das dankbare VfL-Publikum seine Lieblinge schon auf einem guten Weg.

Es war ein klarer Fall von "denkste". Mit einem Doppelpack kurz vor der Pause brachten die Gäste die Niedersachsen in eine ganz schwere Lage für den zweiten Durchgang. Nach Flanke des gebürtigen Husumers Jonas Sterner nahm zunächst Daferner ohne Bedrängnis den Ball an und schlenzte diesen zur Führung für Dynamo ins Tor (42.). Und als wäre das nicht schon schlimm genug für den VfL, setzte es in der Nachspielzeit dann auch noch das 0:2 (45.+2). Osnabrück verlor nach eigenem Einwurf sofort den Ball, und dann funktionierte das Umschaltspiel der Gäste schnell und gut. Jakob Lemmer erhöhte schließlich für Dresden.

Müller vergibt die Osnabrücker Top-Chance

Sieben Minuten nach Wiederbeginn wäre bei den Osnabrückern beinahe schon der Rest an Hoffnung dahingewesen. Dies verhinderte aber VfL-Keeper Lukas Jonsson mit einer guten Parade bei einem Schuss von Jonas Oehmichen. Wenig später wäre der Glaube der Gastgeber an einen Punktgewinn fast sogar erheblich gestiegen. Marcus Müller kam nach einer guten Körperdrehung aus kurzer Distanz zum Schuss, scheiterte dabei aber an Dynamo-Keeper Tim Schreiber (58.). Das war die Top-Chance zum Anschlusstreffer.

VfL-Fans rufen: "Wir wollen euch kämpfen sehen!"

Stattdessen entschied Daferner wenig später die Partie vorzeitig. Nach einer Ecke für Dresden herrschte Orientierungslosigkeit in der Defensive der Lila-Weißen - der 26-Jährige schoss schließlich zum 3:0 für die Gäste ein. Die VfL-Fans waren entsetzt, skandierten: "Wir wollen euch kämpfen sehen!"

Rote Karte für VfL-Profi Zwarts

Und dann wenig später auch noch das: Plötzlich fiel Zwarts Gegenspieler Lars Bünning zu Boden und krümmte sich. Es war nicht zu erkennen, was vorgefallen sein soll, doch Schiedsrichter Wolfgang Haslberger zeigte dem Osnabücker wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (74.). Die restlichen Minuten pätscherten dahin. Nach dem Schlusspfiff gab es Pfiffe für das Reimers-Team.

Spielstatistik VfL Osnabrück - Dynamo Dresden

14.Spieltag, 09.11.2024 14:00 Uhr

VfL Osnabrück 0 Dynamo Dresden 3

Tore:

0:1 Daferner (42.)

Daferner (42.) 0:2 Lemmer (45. +2)

Lemmer (45. +2) 0:3 Daferner (67.)

VfL Osnabrück: Jonsson - Ajdini (65. Semic), Gyamfi, Wiemann, Conus - Gnaase, Kayo (65. Amoako), Tesche (46. Kehl) - Ma. Müller (79. Beyer), Simakala (79. Wulff) - Zwarts

Dynamo Dresden: Schreiber - Sterner, Bünning, Boeder, Heise - Sapina - N. Hauptmann (90. Marx), Oehmichen (85. Batista Meier) - Lemmer (85. Berger), Daferner, R. Meißner

Zuschauer: 15000

