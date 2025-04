NDR-Sport Hansa Rostock will Arminia Bielefelds Pokalhelden ausbremsen Stand: 17.04.2025 15:58 Uhr

Der FC Hansa Rostock will mit einem Sieg am Sonnabend beim Tabellenzweiten Arminia Bielefeld weiter Boden auf die Aufstiegsplätze der 3. Liga gutmachen. Wie schwer es aber ist, auf der Alm zu punkten, weiß Coach Daniel Brinkmann aus eigener Erfahrung. Er spielte einst zweieinhalb Jahre lang für die Ostwestfalen.

Von Mitte 2014 bis Anfang 2017 streifte Brinkmann das Trikot des Traditionsclubs über, bevor er seine Laufbahn beim SC Wiedenbrück ausklingen ließ. Die Erinnerungen an seine Spiele auf der Alm sind beim Hansa-Trainer noch allgegenwärtig. "Das Stadion kann eine große Wucht entfalten. Das Publikum kann aber auch kritisch sein, wenn es nicht läuft", erklärte der 39-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz für das Topspiel am Sonnabend. Der Sportclub des NDR zeigt die Begegnung live ab 14 Uhr im TV und hier bei NDR.de.

Bielefeld im Pokal und in der Liga im Rausch

Brinkmann, der aus dem ostwestfälischen Detmold stammt und zum Kader der Arminia-Traditionsmannschaft gehört, hat das Bielefelder Pokalmärchen natürlich genau verfolgt. Der sensationelle Einzug ins Finale des DFB-Cups, so erzählte der Rostocker Trainer, habe in der ganzen Region eine "Rieseneuphorie" ausgelöst. Was den Hansa-Coach neben dem Siegeszug seines Ex-Clubs im Pokal aber besonders imponierte, war der Umstand, dass die Bielefelder auch in der Liga weiter ihre Aufgaben bis dato erfolgreich abarbeiteten.

Von den vergangenen sieben Partien gewann der Tabellenzweite fünf, im Falle von Hansa waren es im selben Zeitraum immerhin vier Erfolge. "Wir haben uns Stück für Stück immer weiter rangepirscht. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel. Das sind zwei Mannschaften, die gerade Selbstvertrauen haben", sagte Brinkmann.

Brinkmann: "Werden mit breiter Brust auftreten"

Sieben Zähler beträgt der Rückstand der Mecklenburger auf Bielefeld. Mit einem Erfolg könnte Hansa auf vier Punkte an den Pokalfinalisten heranrücken und hat zudem noch die Nachholpartie beim designierten Absteiger SpVgg Unterhaching in der Hinterhand. Auf Aufstiegsrelegationsplatz drei sind es sogar nur fünf Zähler. Hansa, das nach elf Spieltagen Tabellen-18. war, kann in dieser Saison noch etwas Großes schaffen.

Dafür aber müssen die Hanseaten weiter fleißig punkten. Auch am Sonnabend auf der Alm. Also dort, wo die Arminia im Pokal die Bundesligisten Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und Bayer Leverkusen bezwang. "Es wird super schwer", sagte Brinkmann. Kleinlaut aber sollte das nicht klingen. Vielmehr kündigte der Wahl-Rostocker mit Bielefelder Vergangenheit selbstbewusst an: "Sie werden mit einer breiten Brust auftreten - wir aber auch."

Mögliche Aufstellungen:

Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Russo, Schreck, Corboz -Grodowski, Kania, Wörl

FC Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Mejdr, Ruschke, Dietze, Schuster - Lebeau, Kinsombi - Haugen

