NDR-Sport Handball: HSVH stoppt Hannover-Burgdorfs Siegesserie Stand: 24.10.2024 20:49 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat zu Beginn des achten Spieltags für eine Überraschung gesorgt. Der HSVH holte im Nordduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf ein 32:32 (15:15)-Remis.

Nach zuvor drei Niederlagen hintereinander gab es für die Hanseaten zumindest einen Punkt. Bei den Niedersachsen riss dagegen nach sechs gewonnenen Partien die Siegesserie. Beste Werfer bei den Hamburgern waren Leif Tissier und Casper Mortensen mit je sieben Treffern, bei den "Recken" überragte Renars Uscins mit 13 Toren. Die Niedersachsen bleiben vorerst auf Tabellenplatz zwei, Tabellenführer MT Melsungen setzte sich zudem am Abend beim SC DHfK Leipzig mit 28:27 (13:14) durch.

HSVH selbstbewusst, Hannover treffsicher

Die Partie begann ausgeglichen, das Spiel war umkämpft. Die Gastgeber traten gegen die auf der Euphoriewelle schwimmenden Niedersachsen selbstbewusst auf. In der zehnten Minuten gelang es Moritz Sauter, den HSVH mit zwei Treffern in Führung zu bringen (7:5). Doch absetzen konnten sich die Hamburger gegen den Tabellenzweiten nicht, die "Recken" um den erneut stark aufspielenden Uscins hatten immer die passende Antwort.

HSV Hamburg - TSV Hannover-Burgdorf 32:32 (15:15)

Tore Hamburg: Mortensen 7/3, Tissier 7, F. B. Andersen 6/2, Sauter 5, Lassen 4, Axmann 1, Walullin 1, Weller 1

Tore Hannover-Burgdorf: Uscins 13, Steinhauser 7/4, Fischer 3, Kulesch 3, Edvardsson 2, Hanne 1, Poulsen 1, Solstad 1, Stutzke 1

Zuschauer: 3.076

Und nicht nur das: Gegen Ende der ersten Halbzeit erzielten die Gäste durch das Tor von Vilhelm Poulsen ihre erste Führung an diesem Abend (14:13). Dass es zur Pause 15:15 stand, lag vor allem an einem sehenswerten Treffer von Frederik Bo Andersen, der den Ball aus schwerem Winkel ins Tor zirkelte. Das Remis zum Seitenwechsel war vollkommen leistungsgerecht, beide Teams spielten auf Augenhöhe.

Duell auf Augenhöhe

Dabei blieb es auch in Durchgang zwei. In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte ging der HSVH stets in Führung und die Gäste glichen aus. Bis zur 46. Minute: Da gelang Bo Andersen mit einem Siebenmeter die erneute Zwei-Tore-Führung der Gastgeber (23:21). Und wieder ließen sich die Gäste nicht abschütteln, Uscins traf zum 24:24-Ausgleich. Doch die "Recken" ließen anschließend die eigene Führung liegen, als Vincent Büchner frei vor dem Tor der Hansestädter ausrutschte und HSVH-Keeper Robin Haug parieren konnte (49.).

In der Schlussphase spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Bei den "Recken" konzentrierte sich offensiv alles auf Uscins, der ein ums andere Tor warf. Bei den Hamburgern spielte Tissier groß auf, doch das letzte Wort in dieser Partie hatte Bo Andersen, der in Überzahl fünf Sekunden vor der Schlusssirene den 32:32-Endstand erzielte.

