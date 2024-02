Halstenberg trifft und fliegt Hannover erkämpft Sieg gegen leidenschaftliche Rostocker Stand: 04.02.2024 15:28 Uhr

Hannover 96 hat gegen Hansa Rostock den zweiten Sieg in Folge geholt. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag in einem zerfahrenen Nordduell 2:1 (1:1) durch. Marcel Halstenberg erzielte den Siegtreffer, sah aber auch die Rote Karte. In Hälfte eins war die Partie wegen Protesten lange unterbrochen.

Von Tobias Knaack

Halstenberg avancierte binnen elf Minuten zum tragischen Helden des Spiels. Erst erzielte Hannovers Innenverteidiger zwölf Minuten vor dem Ende der Partie nach einer Ecke von Geburtstagskind Derrick Köhn das umjubelte 2:1. In der 89. Minute aber flog er nach einem vollkommen unnötigen Nachtreten im Mittelfeld mit einer Roten Karte vom Platz und wird den "Roten" in den kommenden Wochen fehlen.

Zwei Patzer, zwei Tore, lange Unterbrechung

Zuvor hatten zwei Rostocker die Treffer erzielt: Kevin Schumacher traf ebenfalls nach einer Köhn-Ecke ins eigene Tor (4.). Kai Pröger besorgte nach einem schweren Patzer von 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler den zwischenzeitlichen Ausgleich (45.+4).

Wie schon am Vortag bei der Partie des HSV in Berlin war auch die Begegnung in Hannover für längere Zeit unterbrochen, nachdem aus der Kurve der Niedersachsen ab der zwölften Minute als Protest gegen den geplanten Investoren-Einstieg bei der DFL etappenweise Tennisbälle auf den Rasen flogen. Schiedsrichter Alexander Sather unterbrach die Partie acht Mal, bevor er beide Mannschaften in der 24. Minute für acht Minuten in die Kabinen schickte.

Schumacher trifft ins eigene Tor

Die Niedersachsen erwischten einen Traumstart, weil die Mecklenburger ins eigene Tor trafen: Stürmer Junior Brumado und Mittelfeldspieler Schumacher behinderten sich nach einer Ecke von Köhn am eigenen Fünfmeterraum und von Schumachers Oberschenkel prallte der Ball ins Tor. Die Frühe 96-Führung (4.).

Die Gastgeber waren gut in der Partie, die ab der 12. Minute für rund 20 Minuten aufgrund des Protests nur noch im Stop-and-go-Modus vorankam: In einer der kurzen Spielphasen prüfte Köhn Hansa-Torhüter Markus Kolke (19.).

Zieler patzt, Pröger gleicht aus

Auch nach dem Re-Start blieben die "Roten" das gefälligere und gefährlichere Team: Nicolo Tresoldi lenkte eine Freistoßflanke von Enzo Leopold von der linken Seite knapp über das Tor des FCH (29.), Kolja Oudenne ließ per Kopf die beste Gelegenheit auf das 2:0 ungenutzt (41.).

Die Gastgeber ließen die Chancen liegen, Rostock kam ohne Chance zum Ausgleich, weil dieses Mal ein Hannoveraner patzte: Keeper Zieler spielte dem heranstürmenden Pröger direkt in den Fuß. Der Hansa-Stürmer brauchte den Ball nur noch zum 1:1 ins Tor spitzeln (45.+4). Nach insgesamt 66 Minuten - der handelsüblichen Dauer eines Tennis-Satzes mit Tiebreak - endete eine denkwürdige erste Hälfte.

Kolke rettet gegen Voglsammer

Pröger stand auch direkt nach Wiederanpfiff im Fokus: 96-Mittelfeldabräumer Fabian Kunze blockte seinen Schuss aber in höchster Not zur Ecke (48.). Die Mecklenburger waren jetzt besser im Spiel, liefen die Gastgeber höher an und verwickelten sie in viele Zweikämpfe.

Der Spielfluss war nun endgültig dahin, auch weil Hannover die Ideen fehlten, die dicht gestaffelte FCH-Defensive auseinanderzuziehen. 96-Trainer Stefan Leitl reagierte und brachte Andreas Voglsammer, der fast umgehend die zweite Führung der Niedersachsen besorgte, aber an Kolke scheiterte (70.).

Halstenberg trifft und fliegt vom Platz

Acht Minuten später war der FCH-Keeper dann aber geschlagen: Halstenberg lief vom Fünfmeterraum parallel zur Grundlinie an den langen Pfosten, genau dahin, wo Köhns Ball hinkam. Wuchtig köpfte er zum 2:1 ein (78.).

Hansa aber gab sich nicht auf - und hätte einen Punkt verdient. Doch Zieler machte seinen Fehler wieder wett und rettete zweimal stark. Erst lenkte er einen Kopfball von Dennis Dressel um den Pfosten (81.), dann rettete er stark gegen Sveinn Gudjohnsen (83.). Nach Halstenbergs Roter Karte (88.) waren die Rostocker in Überzahl, gefährlich vor das Tor aber kamen sie nicht mehr.

Spielstatistik Hannover 96 - FC Hansa Rostock

20.Spieltag, 04.02.2024 13:30 Uhr

Hannover 96 2 FC Hansa Rostock 1

Tore:

1:0 Schumacher (4., Eigentor)

Schumacher (4., Eigentor) 1:1 Pröger (45. +5)

Pröger (45. +5) 2:1 Halstenberg (78.)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Köhn - F. Kunze - Leopold (80. Teuchert), Oudenne (68. Schaub) - S. Ernst (90. Arrey-Mbi) - Tresoldi (67. Voglsammer), Nielsen

FC Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, Hüsing, Rossipal - Fröling (79. J. Lang), Bachmann (79. Stafylidis), Dressel, Schumacher - C. Kinsombi (80. Singh) - Pröger (89. Perea), Junior Brumado (69. Gudjohnsen)

Zuschauer: 31500

