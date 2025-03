Bundesliga-Freitagabendspiel FC St. Pauli vor richtungsweisender Partie gegen die TSG Hoffenheim Stand: 14.03.2025 00:01 Uhr

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli empfängt am 26. Spieltag im Kellerduell die TSG Hoffenheim. Im Hinspiel konnten die Hamburger die Partie gewinnen, doch aktuell droht dem schwächelnden Aufsteiger der Fall auf den Relegationsplatz.

Nein, seine Laune lässt sich Trainer Alexander Blessin von dem aktuellen Negativlauf seiner Elf nicht vermiesen. "Wir wollen für ein Novum sorgen in diesem Monat: Den ersten Heimsieg holen", fügte der Trainer vor der Partie heute Abend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) lakonisch an. "Wir werden alles dafür tun", bekräftigte der gebürtige Schwabe das Ansinnen der Braun-Weißen.

St. Pauli sechs Spiele sieglos

Blessin und seine Mannschaft stehen vor einer richtungsweisenden Partie. In den vergangenen sechs Spielen holten die Hamburger lediglich zwei Remis und schossen nur zwei Tore. In der Tabelle haben sie nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz 16, den der VfL Bochum gerade einnimmt. "Wir wissen genau, um was es da geht", sagte Blessin. "Wir wollen einfach diese Leistungen, die wir in den letzten Wochen auch gezeigt haben, in mehr Punkte einfach ausfüllen und uns jetzt mehr dafür belohnen." Den ersten Schritt habe seine Mannschaft mit dem 1:1 beim VfL Wolfsburg gemacht.

Der kommende Gegner schwankte nach dem Trainerwechsel von Pellegrino Matarazzo zu Christian Ilzer in seinen Leistungen, die Sinsheimer liegen mit 26 Punkten auf Rang 13 und haben vier Zähler mehr auf dem Konto als St. Pauli. "Man hat gesehen, dass es da viele Unstimmigkeiten gibt", sagte Blessin über die Entwicklung der TSG. Und fügte hinzu: "Sie hatten eine harte Zeit, sind aber wieder in ruhigere Fahrwasser gekommen. Aber da wollen wir sie wieder rausbringen."

Spielt Eggestein oder Sinani?

Was die Aufstellung betrifft, wollte sich der 51-Jährige nicht in die Karten schauen lassen. Ob Johannes Eggestein oder Danel Sinani im Sturmzentrum beginnen und wer den Vorzug auf den Außenpositionen erhalten wird, ließ der Coach offen. Er stellte jedoch klar, dass er mit jeder möglichen Variante keine "Bauchschmerzen" habe: "Wir haben einen Plan. Ich sehe das auch nicht als Problem, sondern als Luxus."

Dass der Konkurrenzkampf förderlich sein kann, davon ist der Trainer der Norddeutschen überzeugt. Er glaube, dass seine Spieler viel miteinander reden. "Das ist ja extrem wichtig. Und dass es nicht immer harmonisch zugeht, das ist ja auch wichtig", meinte Blessin weiter. "Aber die Jungs, die haben sehr, sehr viel Respekt voreinander. Und deswegen ist es wichtig, dass auch klar anzusprechen, dass das ein wichtiges Spiel ist."

Im Rahmen der Partie gegen die TSG wollen die Hamburger zudem noch einmal die Werbetrommel für ihr Genossenschaftsmodell rühren. Die Ende März endende Kampagne soll vor dem Spiel mit extra angefertigten Einlaufjacken beworben werden, die nach der Partie ersteigert werden können. Zudem können Interessierte im Museum des Clubs weitere Anteile zeichnen. Vielleicht schenken die Braun-Weißen ihren Anhängern heute Abend auch den dritten Heimsieg der Saison.

Mögliche Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van der Heyden - Saliakas, Irvine, Smith, Treu - Afolayan, J. Eggestein, Weißhaupt

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Östigaard, Akpoguma, Prass - Stach, Becker - Bischof, Kramaric - Orban, Tabakovic

