NDR-Sport Empfang für Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel im Landeshaus

Holstein Kiel hat es geschafft: Als erster Club aus Schleswig-Holstein sind die "Störche" in die Bundesliga aufgestiegen. Am Dienstagmittag wurde das Team im Landeshaus in Kiel empfangen.

"Kein anderer Verein, nur Holstein" - die Hymne war am Dienstagmittag lautstark im Landeshaus zu hören. Nach dem historischen Bundesliga-Aufstieg von Holstein Kiel am Sonnabend hat es im Landtag in Kiel einen Empfang für Spieler und Verein gegeben. Neben rund 100 Fans waren auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) vor Ort, um der Mannschaft zu gratulieren.

Günther, bekennender Holstein-Fan, blickt bereits optimistisch in die erste Bundesliga-Saison: "Die sind auf jeden Fall stark genug, in der ersten Liga mitzuhalten. Ich traue denen eine richtig gute Saison zu." Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) gratulierte der Mannschaft nochmal und freute sich, in der kommenden Saison Weltstars wie Harry Kane auf dem Kieler Rasen zu sehen. Bei den Fans als auch bei den Spielern war die Vorfreude ebenfalls deutlich zu spüren.

Ministerpräsident Daniel Günter, Landtagspräsidentin Kristina Herbst und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen posieren mit dem Maskottchen von Holstein Kiel.

Nach dem offiziellen Part mitsamt einer Aufstiegstorte nahmen sich Holstein-Trainer Marcel Rapp und seine Spieler noch Zeit, um Foto und Autogrammwünsche der Fans zu erfüllen.

Am Pfingstmontag (20. Mai) plant die Landeshauptstadt Kiel dann selbst noch eine große Aufstiegsfeier. Diese soll auf dem Rathausplatz stattfinden.

