NDR-Sport DFB-Pokal: HSV siegt mühelos in Meppen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist mühelos in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Hanseaten setzten sich am Sonntag im Nordduell beim Regionalligisten SV Meppen mit 7:1 (2:0) durch.

Von Johannes Freytag

Immanuel Pherai mit zwei Treffern, Miro Muheim, Davie Selke, Fabio Baldé und Robert Glatzel waren die Torschützen für die Hamburger, die zudem von einem Eigentor Tim Möllers profitierten. Für die tapfer, aber vergebens kämpfenden Emsländer war Daniel Haritonov in der Schlussminute erfolgreich.

Schon am kommenden Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht für den HSV das nächste Nordduell an. In der Liga geht es zu Hannover 96, wo nach dem Pokal-Aus in Bielefeld schon dicke Luft herrscht. Meppen muss in der Regionalliga Nord bereits am Mittwoch (19 Uhr) im Heimspiel gegen den Bremer SV ran.

HSV gnadenlos effektiv

Etwa eine Viertelstunde hielten die Meppener im ersten Pflichtspiel-Aufeinandertreffen der beiden Clubs mit. Ein Freistoß von Marek Janssen, den HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes sicher parierte (2.), und ein Kopfball von Luis Sprekelmeyer aufs Tornetz (11.) zeigten die guten Ansätze der Gastgeber.

Doch danach spielte nur noch der HSV, ohne dabei an seine Grenzen zu gehen. Im Gegenteil: Lediglich zweimal schoss der Zweitligist auf das gegnerische Tore, beide Male resultierten daraus Treffer: Pherai sorgte vom Rand des Sechzehners mit einem strammen Schuss ins untere Ecke für das 1:0 (17.), eine knappe Viertelstunde später zirkelte Muheim einen Freistoß zum 2:0 ins Tor (31.). Kurz vor der Pause lag der Ball nach einem Kopfball von Bakery Jatta erneut im Meppener Netz - Schiedsrichter Felix Zwayer entschied jedoch auf Abseits (41.).

Selke: Zwei Ballberühungen, ein Tor, ein Assist

Elf Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, da erlebte die Pokalpartie eine dieser berühmten "Geschichten, die nur der Fußball schreibt": Für den angeschlagenen Jatta wechselte HSV-Coach Baumgart Selke ein. Der HSV-Neuzugang wurde vom Meppener Anhang mit Pfiffen begrüßt, hatte er doch vor drei Jahren die Berliner Hertha zum 1:0-Erfolg geköpft und den Treffer vor dem SVM-Anhang provokant bejubelt.

Unbeeindruckt von den Pfiffen lief Selke nun im HSV-Trikot Richtung Strafraum ... und vollendete eine Hereingabe von Ransford Königsdörffer mit seiner ersten Ballberührung volley zum 3:0 ins Netz (56.). Drei Minuten später verlängerte Selke eher unfreiwillig zu Pherai, der den Ball zum 4:0 über die Linie drückte (59.).

Glatzel feiert Comeback - mit Tor

Nun war die Partie natürlich gelaufen, beide Trainer wechselten munter durch, das Spiel plätscherte ein wenig dahin, aber Tore fielen trotzdem: Baldé erhöhte nach Vorarbeit von Pherai auf 5:0 für den HSV (71.). Tim Möller traf - unter gütiger Mithilfe seines Keepers Julius Pünt, der über den Ball trat - zum 0:6 ins eigene Netz (80.).

Schließlich durfte der eingewechselte Glatzel sein Comeback mit einem Treffer krönen: Adam Karabecs Ecke köpfte der Stürmer zum 7:0 ins Netz (89.). Doch kurz darauf brandete doch noch einmal Jubel beim Meppener Anhang auf: Haritonov überwand Heuer Fernandes aus spitzem Winkel und markierte den Ehrentreffer für die Gastgeber (90.).

Spielstatistik SV Meppen - Hamburger SV

1.Spieltag, 18.08.2024 18:00 Uhr

SV Meppen 1 Hamburger SV 7

Tore:

0:1 Pherai (17.)

Pherai (17.) 0:2 Muheim (31.)

Muheim (31.) 0:3 Selke (56.)

Selke (56.) 0:4 Pherai (59.)

Pherai (59.) 0:5 Baldé (71.)

Baldé (71.) 0:6 T. Möller (80., Eigentor)

T. Möller (80., Eigentor) 0:7 Glatzel (89.)

Glatzel (89.) 1:7 Haritonov (90.)

SV Meppen: Pünt - Touglo (78. Haritonov), Sprekelmeyer, Rankic, Mißner - Wensing (62. Demaj), Evseev (62. T. Möller), Fedl, Prasse (70. Zumdieck) - Stuhlmacher (46. Schepp), Janssen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Hefti, Schonlau, Muheim (64. Katterbach) - L. Reis, Meffert (64. Poreba) - Karabec, Pherai (75. Heyer) - Jatta (55. Selke), Königsdörffer, Baldé (75. Glatzel)

Zuschauer: 12959 (ausverkauft)

