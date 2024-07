NDR-Sport Derby-Woche: Niagaro triumphiert beim Langen Hamburger Stand: 03.07.2024 20:52 Uhr

Niagaro hat sich auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn den Sieg im Langen Hamburger gesichert. Der fünf Jahre alte Hengst erwies sich am Mittwochabend in dem über 3.200 Meter führenden Traditions-Rennen am zweiten Renntag der Derby-Woche als zu stark für die Gegner.

"Er geht immer weiter, gibt nie auf, es können auch 4.000 Meter sein", sagte Siegjockey Rene Piechulek freudetrunken. Sombrero unter Bauyrzhan Murzabayev und die Vorjahressiegerin Nastaria mit Miguel Lopez im Sattel belegten die Plätze zwei und drei im Feld der sechs Teilnehmer des mit 25.000 Euro dotierten Rennens.

Sombrero macht das Tempo, Niagaro holt den Sieg

Die Zuschauer sahen bei "Hamburger Schietwetter" ein überhaus spannendes Rennen, in dem Sombrero lange in Führung lag und für das Tempo im Hauptereignis des Tages sorgte. Im Schlussbogen hatte Niagaro Sombrero aber bereits beinahe eingeholt. Der Schützling aus dem Stall von Marcel Weiß setzte sich dann auf der Zielgeraden an die Spitze des Feldes und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Auch einen Angriff von Nastaria wehrte Niagaro am Ende noch mit Bravour ab.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 03.07.2024 | 19:30 Uhr