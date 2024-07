NDR-Sport Basketball: Theis hat einen neuen NBA-Club Stand: 10.07.2024 08:15 Uhr

Basketball-Weltmeister Daniel Theis setzt seine Karriere in der nordamerikanischen Profiliga (NBA) bei den New Orleans Pelicans fort. Der zuletzt vertragslose Center aus Salzgitter kann damit für die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris auflaufen.

Laut Medienberichten hat der 32 Jahre alte Routinier einen Einjahresvertrag unterschrieben. Theis, der zuletzt für die Los Angeles Clippers aufs Parkett gegangen war, hatte in der Olympia-Vorbereitung die beiden ersten Länderspiele gegen Frankreich wegen seiner ungeklärten Zukunft und des damit verbundenen fehlenden Versicherungsschutzes verpasst.

Am Sonnabend könnte der "Big Man" nun in Hamburg gegen die Niederlande (19.30 Uhr) sein Debüt in diesem Sommer für die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes geben, sollten die Pelicans kein Veto einlegen. In der Nationaltmannschaft war Theis fester Bestandteil beim Gewinn von EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023. Auch für Olympia soll der 32-Jährige im Team von Bundestrainer Gordon Herbert eine wichtige Rolle spielen.

Sechste Station in der NBA

New Orleans ist für Theis der sechste NBA-Club. Er spielte bisher für die Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers und die L.A. Clippers. Bei Boston stand Theis zweimal unter Vertrag, 2022 erreichte er mit dem Rekordmeister das NBA-Finale. Insgesamt bestritt er bislang mehr als 400 Partien in der NBA.

