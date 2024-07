NDR-Sport "Aufregende erste Tage" für St. Paulis Neuzugang Robert Wagner Stand: 10.07.2024 15:56 Uhr

Neuzugang Robert Wagner ist mit Fußball-Bundesligist FC St. Pauli in dieser Woche in die Saisonvorbereitung gestartet. Mit dem Aufsteiger will der Leihspieler des SC Freiburg "eine gute Runde spielen" und sich persönlich weiterentwickeln.

Bei den Videos mit den Klängen des AC/DC-Songs "Hells Bells", die er bisher gesehen hat, habe er "Gänsehaut bekommen", sagte Wagner bei einer Medienrunde auf dem Trainingsgelände des Clubs. Entsprechend riesig sei die Vorfreude auf sein erstes Spiel am Millerntor, erklärte der 20-Jährige.

Konkreter müsste es heißen: seinem ersten Heimspiel am Millerntor. Denn einmal hat er die Erfahrung bereits gemacht. Das war allerdings Anfang Februar, als er am 20. Spieltag der zurückliegenden Saison mit Greuther Fürth bei St. Pauli gastierte (3:2 für die Hamburger). Nun will er die "Höllenglocken" auch im Trikot der "Kiezkicker" hören.

Im Team und in der Stadt hat sich der Mittelfeldspieler gut eingelebt. "Die ersten Tage waren aufregend", bekannte Wagner, der auch vom Hamburger Wetter beeindruckt war: "Alle vier Jahreszeiten an einem Tag waren dabei."

"Ich bin ein laufstarker Spieler, der gerne Zweikämpfe führt und das Spiel nach vorne treibt», charakterisierte Wagner sich selbst.

Die ersten Einheiten unter seinem neuen Coach Alexander Blessin riefen beim 20-Jährigen Erinnerungen hervor. "Es ist sehr intensiv, viel Gegenpressing, viele kleine Formen", sagte Wagner, der in der vergangenen Saison an Greuther Fürth ausgeliehen war. Er kenne das "aus Fürth mit Alex Zorniger. Es sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten dabei."

Für die Franken absolvierte der in Lahr im Schwarzwald geborene Wagner 32 Pflichtspieleinsätze in der 2. Liga sowie dem DFB-Pokal (vier Tore, fünf Vorlagen). Für den DFB stand er bislang in den Teams der U19, U20 sowie U21 in insgesamt 22 Partien auf dem Rasen (drei Tore, eine Vorlage).

St. Pauli "perfekt für nächsten Entwicklungsschritt"

Dass er von Aufstiegscoach Fabian Hürzeler ausgesucht wurde und jetzt unter dessen Nachfolger Blessin spielt, ist für den Zugang ein "Teil des Profisports". Wagner: "Fabian Hürzeler war ein Teil der Entscheidung, aber noch nicht alles." Für ihn hätten auch Faktoren wie Stadt, Stadion und Fans eine große Rolle gespielt, hatte er bei seiner Verpflichtung in einem Video des Vereins gesagt.

Den Wechsel zu den "Kiezkickern" nannte der aktuelle deutsche U20-Nationalspieler "perfekt für meinen nächsten Entwicklungsschritt". Seinem neuen Club traut er in der Bundesliga viel zu und möchte "auf jeden Fall zeigen, dass er da hingehört".

Dass der Verein mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim in die Saison startet (24. oder 25. August), "spielt uns in die Karten". Und sollte er in der Startelf stehen, kann er "Hells Bells" dann zum ersten Mal in braun und weiß genießen.