NDR-Sport 2. Liga: Harmloses Hannover 96 verpasst Sprung auf Platz drei Stand: 09.03.2024 15:30 Uhr

Hannover 96 ist im Aufstiegskampf der 2. Liga nicht über ein 1:1 (0:1) beim SV Wehen Wiesbaden hinausgekommen. Die Niedersachsen boten am Sonnabend über weite Strecken eine harmlose Vorstellung und verpassten so den möglichen Sprung auf Tabellenplatz drei.

Von Matthias Heidrich

Nach der Niederlage in Osnabrück und dem Remis gegen Düsseldorf blieben die Hannoveraner so im dritten Spiel in Folge ohne "Dreier". Damit holte 96 nur zwei Punkte aus den vergangenen drei Partien. Der HSV kann als Dritter nach der Pleite gegen die Fortuna ein bisschen durchschnaufen.

"Das ist ärgerlich. Wir hatten uns mehr vorgenommen", sagte Hannovers Torschütze Andreas Voglsammer. "Vielleicht hätten wir noch etwas mehr investieren müssen."

Hannover 96 offensiv einfallslos

Wehen Wiesbaden und Hannover 96 boten den Zuschauern in Hälfte eins ziemlich zähe Kost. Torraumszenen waren kaum bis gar nicht zu sehen. Die Gastgeber verteidigten gut gegen einfallslose Hannoveraner, die nicht eine gefährliche Torchance kreieren konnten. Auf der anderen Seite reichte Ivan Prtajin hingegen eine Unachtsamkeit in der 96-Abwehr, um aus kurzer Distanz das 1:0 für die Hausherren zu erzielen (33.).

Edeljocker Voglsammer kommt und nickt ein

Das Kopfschütteln von 96-Trainer Stefan Leitl wenige Minuten nach Wiederanpfiff sprach Bände: Sein Team brachte weiter kein offensives Bein auf den Boden. Ein Impuls musste her und Leitl fand ihn einmal mehr in Edeljoker Voglsammer. Eineinhalb Minuten war der 32-Jährige im Spiel, als er eine gut getimte Flanke von Marcel Halstenberg per Kopf zum 1:1 im Tor der Gastgeber unterbrachte (54.). Das fünfte Saisontor für Voglsammer und auch das fünfte Jokertor.

Teuchert dieses Mal nicht treffsicher

Hannover setzte nach, hatte durch Sebastian Ernst (58.) eine gute Chance. Danach verflachte das Spiel der Niedersachsen aber auch schnell wieder. Leitl reagierte erneut, brachte mit Cedric Teuchert den nächsten treffsicheren Joker. Mit nominell vier Stürmern auf dem Platz drückten die Gäste auf den Siegtreffer. Aber dem Leitl-Team ging trotz der geballten Offensiv-Power die nötige Zielstrebigkeit ab, um mehr als einen Punkt aus Wehen Wiesbaden mitzunehmen.

Spielstatistik SV Wehen Wiesbaden - Hannover 96

25.Spieltag, 09.03.2024 13:00 Uhr

SV Wehen Wiesbaden 1 Hannover 96 1

Tore:

1:0 Prtajin (33.)

Prtajin (33.) 1:1 Voglsammer (54.)

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Mathisen, Vukotic - Fechner - Goppel (76. Angha), Heußer, Kade (76. E. Taffertshofer), La. Günther (76. Rieble) - Prtajin (87. Agrafiotis), Kovacevic (67. Iredale)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Neumann, Arrey-Mbi, Halstenberg - F. Kunze (52. Voglsammer) - Schaub (46. Oudenne), S. Ernst (76. Teuchert) - Leopold - Nielsen (88. Gindorf), Tresoldi

Zuschauer: 10089

Dieses Thema im Programm:

Die NDR 2 Bundesligashow | 09.03.2024 | 15:00 Uhr