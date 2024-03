Wichtiger Sieg im Abstiegskampf Hansa Rostock gewinnt Kellerduell bei Eintracht Braunschweig Stand: 08.03.2024 20:25 Uhr

Hansa Rostock hat am Freitagabend bei Eintracht Braunschweig einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga gefeiert! Die Mecklenburger gewannen bei den "Löwen" in einem zähen Spiel mit 1:0 (0:0).

Von Martin Schneider

Der Gästeblock schien beinahe zu platzen, als Kevin Schumacher in der 72. Minute den Siegtreffer für die Rostocker in diesem Kellerduell gegen erschreckend schwache Braunschweiger erzielte. "Elf Krieger" hatte Hansa-Trainer Mersad Selimbegovic vor der Partie gefordert, Schumachers Jubel vor den mitgereisten Fans wirkte dabei entsprechend martialisch.

Mit dem Dreier in der Fremde tauschten der FCH und die Niedersachsen in der Tabelle die Plätze. Während Rostock mit 25 Punkten auf Platz 16 wieder Tuchfühlung zum rettenden Ufer hat, geht die jüngste Abwärtsspirale der Blau-Gelben weiter, die nun Vorletzter sind.

BTSV ohne Mut, Hansa trifft die Latte

Es war in der ersten Halbzeit ein zähes Spiel zweier Abstiegskandidaten, denen die Angst vorm Verlieren anzumerken war. Keiner wollte den ersten Fehler machen, entsprechend belauerten sich beide Teams und scheuten das Risiko. Hansa war dabei allerdings die bestimmende Mannschaft, erspielte sich jedoch kaum Torchancen. Die beste davon vergab Svante Ingelsson, der den Ball in der 29. Minute an die Unterkante der Latte schoss.

Eintracht-Profi Ivanov versucht es mit einem Drehschuss

Vier Minuten zuvor hatten die "Löwen" ihre beste Tormöglichkeiten des ersten Durchgangs vergeben. Nach einer Ecke beförderte Robert Ivanov den Ball via Drehschuss knapp am Gehäuse der Gäste vorbei. Ansonsten enttäuschte der BTSV, der uninspiriert und pomadig spielte, auf ganzer Linie. Vom Aufschwung und der Weiterentwicklung des Teams in den vergangenen Woche war nichts zu sehen, die Eintracht fand offensiv nicht statt und spielte mit angezogener Handbremse.

An dem zerfahrenen Spiel änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. Hansa gelang es zunächst nicht, die spielerische Überlegenheit in Möglichkeiten umzumünzen. Oft rannten sich die Rostocker rund um den Strafraum fest oder trafen mit dem vorletzten Pass die falsche Entscheidung. Die Eintracht erspielte sich in Person von Anthony Ujah zwei Torchancen (55., 66.), die aber keinen Ertrag einbrachten.

Schumacher schießt Hansa zum Sieg

Und dann kam Schumachers Treffer (72.), der Hansa mit 1:0 in Führung brachte und die "Löwen" gleichsam wiederzubeleben schien. Denn keine zwei Minuten später und mit dem Rücken zur Wand vergab Anderson Lucoqui die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich und schoss freistehend am vom Markus Kolke gehüteten Rostocker Tor vorbei. Mehr war für die Niedersachsen an diesem Abend nicht drin, am Ende jubelte Hansa über einen verdienten Auswärtssieg.

Spielstatistik Eintracht Braunschweig - FC Hansa Rostock

25.Spieltag, 08.03.2024 18:30 Uhr

Eintracht Braunschweig 0 FC Hansa Rostock 1

Tore:

0:1 Schumacher (72.)

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Decarli (46. Griesbeck) - Rittmüller (85. S. Sané), Tauer (75. Gómez), Lucoqui (75. Donkor) - F. Kaufmann, Helgason (62. Finndell) - Ujah, Philippe

FC Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, David, Roßbach - Neidhart (81. Stafylidis), Rhein (86. Bachmann), Dressel, Schumacher (81. J. Lang) - Pröger (90.+2 Perea), Ingelsson - Junior Brumado (86. Gudjohnsen)

Zuschauer: 22233

