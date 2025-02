Fußball | Regionalliga Zwischen Abstiegskampf und Baller League - Chemie-Trio sorgt für Zündstoff Stand: 24.02.2025 15:07 Uhr

Es sind unruhige Zeiten bei Chemie Leipzig. Neben dem Komplettumbruch in der Führungsetage steckt der Verein im Abstiegskampf. Und nun sorgt auch noch die Teilnahme von drei Stammspielern an der Baller League für Gesprächsstoff.

Allzu positive Schlagzeilen konnte Chemie Leipzig in den letzten Wochen nicht schreiben. Nach fünf Niederlagen in Serie sind die Grün-Weißen im Abstiegskampf der Regionalliga angekommen. Der Trainerwechsel ist verpufft, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch drei Punkte. Für einen kleinen Lichtblick sorgte immerhin der jüngste Testspielerfolg gegen Oberligist Germania Halberstadt (3:2) am vergangenen Samstag. Doch auch dieser konnte die eigentlichen Probleme nicht kaschieren.

Zu allem Überfluss brodelt es einmal mehr hinter den Kulissen. Nachdem zum Ende des vergangenen Jahres eine Personalrochade in der Führungsetage auf die nächste folgte, sorgen nun drei Spieler der Regionalliga-Mannschaft für Gesprächsstoff. "Stanley Ratifo, Dennis Mast und Florian Brügmann werden in ihrer Freizeit an einer bekannten Streetsoccer-Liga teilnehmen, die im März beginnt", teilte Chemie am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit.

Großes Interesse an Baller League

So weit, so gut. Ratifo, Mast und Brügmann wären nicht die ersten Kicker aus der vierten Liga, die an der Baller League teilnehmen. Die deutsche Hallenfußball-Liga wurde 2024 von den 2014-Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels in Zusammenarbeit mit anderen prominenten Fußballern, Künstlern und Streamern gegründet und erfreut sich vor allem bei jüngeren Leuten großer Beliebtheit.

Die 2024 ins Leben gerufene Baller League geht ab März 2025 in ihre dritte Saison.

Mit solch einer Teilnahme geht gleichzeitig aber auch eine Mehrbelastung und ein entsprechend höheres Verletzungsrisiko einher, was wiederum die Stammvereine in letzter Konsequenz ausbaden müssen. Erste Amateurklubs untersagten ihren Spielern bereits die Teilnahme oder setzten sie - wie der fünftklassige FV Bonn-Endenich - glatt vor die Tür.

BSG- Interimstrainer Bergner: "Chemie hat absolute Priorität"

Soweit ist es bei Chemie noch nicht gekommen. Zumal Ratifo, Mast und Brügmann zum Stammpersonal gehören. Der Fokus des Trios soll auch zukünftig klar auf der BSG liegen. "Wir sind uns einig, dass Chemie absolute Priorität hat, die Jungs sind sich der sportlichen Situation bewusst", unterstrich Interimstrainer David Bergner. Zuvor waren die Spieler aktiv auf den Verein zugekommen und hatten "ihren Wunsch, dort mitzuspielen, transparent kommuniziert."

Jeder mögliche Einsatz wird mit uns abgestimmt und letztlich von uns festgelegt. David Bergner | Interimstrainer Chemie Leipzig

Bergner versicherte zudem, dass das Trio trotz seiner Teilnahme an der Baller League "keine Trainingseinheit bei uns versäumen" werde, "jeder mögliche Einsatz wird mit uns abgestimmt und letztlich von uns festgelegt. Dies gilt umso mehr angesichts der kommenden, für uns sehr wichtigen englischen Wochen."

BSG-Interimstrainer David Bergner forderte volle Konzentration auf den Liga-Alltag.

Kritik aus der Fanszene

Die Fanszene reagierte dagegen mit Unverständnis. "In meinen Augen schlägt das Ganze dem Fass den Boden aus - jeder Sportler, der zumindest halbwegs Eier in der Hose hat und sich vollkommen in den Dienst (s)einer Mannschaft stellt, lässt sich nicht zusätzlich für den eigenen Ego-Push für so eine Influencer Kirmesliga begeistern", heißt es beispielsweise in einem Kommentar auf der Facebook-Seite der BSG.

Gerade die angespannte sportliche Situation in Leipzig-Leutzsch ruft die Kritiker auf den Plan. Chemie ist seit fünf Ligaspielen sieglos, konnte zuletzt im November vergangenen Jahres bei Hertha BSC II gewinnen - damals noch mit Trainer-Urgestein Miroslav Jagatic, der im Dezember seinen Hut nehmen musste. Zudem ist der Kader der BSG dünn besetzt, der unverschuldete Ausfall eines Leistungsträgers wäre gegenüber den Fans wohl nur schwer zu kommunizieren.

Mast glättet die Wogen

Auch deshalb wandte sich Mast via Instagram an die Fans. "Seit über drei Jahren trage ich dieses Trikot mit Stolz und bin mir der Verantwortung absolut bewusst", schreibt der Mittelfeldspieler. Die Baller League sei für ihn "eine Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und Fußball aus einer anderen Perspektive kennenzulernen." Sein Fokus liege weiterhin aber "auf Chemie Leipzig und unserem gemeinsamen Ziel - den Klassenerhalt zu schaffen."

Mast betont ebenfalls, dass die Teilnahme an der Baller League in enger Abstimmung mit dem Verein erfolgt. Während intensiver Wochen wolle er beispielsweise auf die Freizeitliga verzichten. Solche englischen Wochen kommen auf Chemie in naher Zukunft vermehrt zu. Schon jetzt müssen die witterungsbedingt abgesagten Partien gegen Zehlendorf, Meuselwitz und Greifswald nachgeholt werden. Stand jetzt steigt die nächste Partie am Sonntag (2. März, 13 Uhr im Liveticker) zuhause gegen den Chemnitzer FC.

Dennis Mast hat sich auf Instagram an die Fans gewandt.

Erst Chemnitz, dann Baller League

Einen Tag später startet die Streetsoccer-Liga mit ihrem ersten Spieltag in einem Hangar auf dem Flughafen Tempelhof in Berlin. Im Idealfall reisen Brügmann, Mast und Ratifo dann mit einem Erfolgserlebnis im Rücken an. Letztgenannter konnte sich im Testspiel gegen Halberstadt immerhin schon etwas Selbstvertrauen holen, als er sein Team mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 auf die Siegerstraße brachte.

SpiO