Handball | Bundesliga Zurück in der Erfolgsspur – DHfK Leipzig dominiert harmlose Potsdamer Stand: 27.02.2025 21:14 Uhr

Der DHfK Leipzig feiert einen deutlichen Sieg gegen den 1. VfL Potsdam. Trotz frühem Platzverweis dominierten die Sachsen über die gesamte Spielzeit und klettern in der Tabelle nach oben.

Erster Sieg für den DHfK Leipzig nach der WM-Pause. Mit 32:19 (17:10) setzten sich die Sachsen souverän gegen den 1. VfL Potsdam durch, der damit weiterhin punktlos am Tabellenende der Handball-Bundesliga steht. Die Leipziger hingegen klettern einen Rang nach oben und belegen nun Platz 12. Bester Werfer der Partie war Lukas Binder, der mit neun Treffern einen persönlichen Saisonbestwert aufstellte.

Lukas Binder (DHfK Leipzig) beim Torerfolg gegen Potsdam.

Trotz früher roter Karte - Leipzig dominiert

Nach zwei knappen Niederlagen zum Rückrundenstart gegen Hannover (30:32 und 23:24) erkämpften sich die Sachsen am vergangenen Spieltag gegen Eisenach zumindest einen Punkt. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Potsdam kamen nun zwei weitere hinzu. Der Start in die Partie verlief jedoch alles andere als optimal: Keine Minute war gespielt, da sah Moritz Preuss nach einem harten Foul gegen seinen Gegenspieler die Rote Karte. Leipzig wirkte kurz verunsichert, sodass sich zunächst ein ausgeglichenes Duell entwickelte, in dem sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Den ersten Wirkungstreffer setzten die Gastgeber in der 15. Minute, als sie sich mit 8:5 einen kleinen Vorsprung erarbeiteten. Potsdam leistete sich in dieser Phase zu viele Fehler, die Leipzig eiskalt ausnutzte. Bis zur Halbzeit bauten die Hausherren ihren Vorsprung auf 16:9 aus.

Luca Witzke (DHfK Leipzig) erzielt ein Tor gegen den 1. VfL Potsdam.

Schaulaufen in Halbzeit zwei

Auch nach der Pause blieb der DHfK klar tonangebend und führte nach 35 Minuten erstmals zweistellig (21:11). Obwohl noch reichlich Zeit auf der Uhr war, schien die Partie entschieden. Potsdam fehlten an diesem Abend die Mittel, um Leipzig ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. So plätscherte das Spiel dem Ende – und damit dem ersten Sieg des DHfK Leipzig im Kalenderjahr 2025 - entgegen. Durch den Sieg überholen die Sachsen in der Tabelle Wetzlar und belegen nun Rang 12. Am kommenden Sonntag (02. März) wartet mit den Füchsen Berlin ein Gegner auf das Team von Coach Rúnar Sigtryggsson, der es ihnen schwerer machen dürfte, die Punkte einzufahren.

sbo