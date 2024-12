Fußball | Bundesliga Zurück an der Alten Försterei: Steffen Baumgart wird Chefcoach bei Union Berlin Stand: 30.12.2024 14:25 Uhr

Er kennt sich an der Alten Försterei aus. Zwei Jahre spielte Steffen Baumgart für den 1. FC Union Berlin, jetzt übernimmt der gebürtige Rostocker das Traineramt bei den Eisernen.

Sein Name hat noch immer einen besonderen Klang beim 1. FC Union Berlin - und jetzt erst recht. Steffen Baumgart kehrt an die Alte Försterei zurück. Der 52-Jährige gebürtige Rostocker wird rund fünf Wochen nach seinem Aus beim Hamburger SV neuer Coach der Eisernen. Er tritt die Nachfolge von Bo Svensson an, der nach Weihnachten in Köpenick entlassen wurde.

Held: "Er ist der richtige Trainertyp für uns"

"Wir haben uns für Steffen Baumgart entschieden, weil wir überzeugt davon sind, dass er der richtige Trainertyp für uns ist", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball: "Seine Art, eine Mannschaft zu führen, Spieler zu fördern und zu fordern, war ein wichtiger Aspekt unserer Entscheidung. Hinzu kommt, dass er Bundesliga-Erfahrung mitbringt und Union bestens kennt."

Steffen Baumgart 2003 im Dress der Eisernen.

68 Pflichtspiele im Trikot der Eisernen

Als Spieler hatte Baumgart von 2002 bis 2004 68 Pflichtspiele im Trikot der Eisernen bestritten und die Mannschaft auch als Kapitän auf das Feld geführt. "Ich freue mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga und zu Union", sagte Baumgart, der unter anderem auch schon beim 1. FC Köln tätig gewesen war: "Es ist sicher ein Vorteil, den Verein und viele Menschen hier gut zu kennen. Wir haben keine lange Vorbereitungszeit und werden mit den Spielern intensiv arbeiten, um für die vor uns liegenden Aufgaben gewappnet zu sein."

SpiO/dpa