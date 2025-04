Fußball | Bundesliga Top-Torjägerin Fudalla verlässt RBL-Frauen Stand: 11.04.2025 13:28 Uhr

In bisher 103 Spielen für RB Leipzig war Vanessa Fudalla an 91 Toren beteiligt. Doch nun endet die Zeit der besten RBL-Offensivspielerin in Leipzig.

RB Leipzigs Toptorjägerin Vanessa Fudalla verabschiedet sich nach fünf Jahren aus Leipzig. Wie der Bundesliga-Siebte am Freitag (11. April 2025) bekannt gab, verlängert die 23-Jährige ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht.

Fudalla: "Zeitpunkt für eine neue Herausforderung"

"Ich hatte eine großartige Zeit in Leipzig und bin hier zu der Spielerin geworden, die ich heute bin", wird die Offensivspielerin in der Mitteilung des Vereins zitiert. Fudalla bestritt bisher 103 Spiele für die RB-Frauen, erzielte dabei 68 Tore und bereitete 23 weitere vor. "Nach fünf Jahren fühlt es sich jetzt aber nach dem richtigen Zeitpunkt für eine neue Herausforderung an", so Fudalla weiter in der Mitteilung.

Fudalla (li.) in Aktion.

Die gebürtige Nürnbergerin ist in der aktuellen Saison mit neun Bundesliga-Toren zweitbeste RB-Torschützin nach Nationalspielerin Giovanna Hoffmann. Spezialität der 1,55 Meter großen Stürmerin waren vor allem Distanzschüsse, zumeist mit dem linken Fuß. Wo und für wen Fudalla künftig spielen wird, ist noch nicht bekannt.

