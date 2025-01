Fußball | DFB Tiffert und Kästner im neuen UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgang Stand: 21.01.2025 12:27 Uhr

Ex-CFC-Trainer Christian Tiffert und Florian Kästner, verantwortlich für die Bundesliga-Frauen des FC Carl Zeiss Jena, sind die mitteldeutschen Vertreter im neuen Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Christian Tiffert und Florian Kästner gehören zu den 17 Auserwählten, die in den 71. Fußballlehrer-Jahrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aufgenommen wurden. In den nächsten zwölf Monaten werden Tiffert, Kästner und Co. in Theorie und Praxis an der UEFA-Pro-Lizenz arbeiten – dem höchstmöglichen Trainerschein.

Sandro Wagner (2.v.re.) ist der Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Tiffert, Wagner, Westermann & Co.

Tiffert, der im September 2024 bei Nordost-Regionalligist Chemnitzer FC entlassen worden war, zählt neben dem aktuellen Nationalmannschafts-Co-Trainer Sandro Wagner sowie den beiden Ex-Nationalspielern Heiko Westermann und Roberto Hilbert zu den prominentesten Vertretern des aktuellen Kurses. Der bald 43-jährige Tiffert hat im Laufe seiner Profikarriere u.a. für Stuttgart, Kaiserslautern und Erzgebirge Aue fast 400 Einsätze in der Bundesliga und 2. Bundesliga absolviert.



Den CFC, wo der gebürtige Hallenser zunächst als Assistent von Patrick Glöckner und Daniel Berlinski arbeitete, hatte er im März 2022 als Interimstrainer übernommen, um kurz darauf auch offiziell Cheftrainer zu werden. Die Himmelblauen landeten unter ihm auf den Rängen 5, 8 und 9. Den größten Erfolg feierte er 2022 mit dem Sieg im Landespokalfinale über die BSG Chemie Leipzig. Im Jahr darauf verlor der sächsische Rekordpokalsieger das Endspiel beim 1. FC Lok Leipzig.

Auch Florian Kästner, Trainer der Bundesliga-Frauen des FC Carl Zeiss Jena, peil die höchste Trainerlizenz an.

Kästner: Bundesliga-Aufstieg in Jena

Der gebürtige Thüringer Florian Kästner, einst als Spieler und Trainer im Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt aktiv, wechselte nach einer Zwischenstation in Schlotheim 2021 zunächst ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena. Im Sommer 2023 – als gerade 24-Jähriger – folgte die Beförderung zum Cheftrainer der Zweitliga-Frauen, die Kästner umgehend zurück in die Bundesliga führte.



Mit Drittliga-Trainerin Sabrina Wittmann vom FC Ingolstadt und Eva-Maria Virsinger (Wolfsburg) gehören auch zwei Frauen zur Klasse. In mitteldeutschen Gefilden ist derweil auch Saban Uzun kein Unbekannter, der die Frauen von RB Leipzig 2023 zum Bundesliga-Aufstieg coachte und mittlerweile in der 2. Liga Österreichs an der Seitenline steht.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig (v.li.).

"Wissenschaft genauso wie Erfahrung und Bauchgefühl"

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig sagte: "Die Erfolge im deutschen Fußball, in der Breite wie in der Spitze, sind sehr eng mit der Arbeit unserer Trainerinnen und Trainer verbunden, die Pro Lizenz steht dabei an der Spitze unseres Ausbildungssystems. Nur mit gut ausgebildeten Trainerinnen und Trainern können wir eine erfolgreiche Entwicklung der Spieler und Spielerinnen gewährleisten. Dabei benötigen wir Wissenschaft und Laptop genauso wie Erfahrung und Bauchgefühl."

