Handball | Bundesliga ThSV-Klassenerhalt: Das Wunder von Eisenach hat viele Väter Stand: 20.05.2024 12:33 Uhr

Die Experten waren sich vor der Saison einig: Der ThSV Eisenach ist ein sicherer Abstiegskandidat. Doch die Thüringer haben die Bundesliga gehalten und für einige Sensationen gesorgt. Der Erfolg hat einige Väter.

Es war ein rauschender Abend und die Krönung einer bemerkenswerten Saison. Dem ThSV Eisenach gelang am Samstag (18. Mai) im 23. Anlauf zum ersten Mal überhaupt ein Sieg gegen das Weltklasseteam der SG Flensburg-Handwitt und machte damit auch den vorzeitigen Klassenerhalt endgültig perfekt.

ThSV-Geschäftsführer René Witte präsentiert das Nichtabstiegsshirt.

Der Newcomer

Die größte Überraschung an der Wartburg war Senkrechtstarter Marko Grgic. Der 20-Jährige spielte unbekümmert auf, wurde mehr und mehr zum Leistungsträger. Als Lohn erhielt der Bankkaufmann-Azubi eine Einladung von Bundestrainer Alfred Gislasson und gab gegen Schweden sein DHB-Debüt. Plötzlich ist der gebürtige Eisenacher im Konzert der Großen angekommen. Mit den U21-Weltmeistern Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Nils Lichtlein (Füchse Berlin) und Mika Sajenev (SC DHfK Leipzig) sowie David Moré und Lion Zacharias (beide Rhein-Neckar Löwen) steht Grgic zur Wahl des besten "Nachwuchsspieler der Saison" durch die Trainer und Geschäftsführer der HBL-Klubs.

Der Torjäger und Welthandballer-Konkurrent

Derweil zeigte ThSV-Torjäger Manuel Zehnder mit seinen zwölf Treffern gegen Flensburg einmal mehr eine Gala-Vorstellung. Der 24-jährige Schweizer, der auch vom Siebenmeterpunkt Nervenstärke beweist, fordert im Saisonendspurt Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin heraus. Aktuell führt Zehnder mit 257 Treffen – der Däne hat 255. Auch wenn seine Treffsicherheit maßgeblich zum Klassenerhalt beitrug, ordnet sich Zehnder dem Team unter: "Natürlich ist das eine Bestätigung und ein gutes Gefühl, aber das Gefühl der Mannschaft und wie wir als Mannschaft funktionieren, überragt natürlich mein Gefühl", sagte die Leihgabe vom HC Erlangen.

Torschütze vom Dienst: Manuel Zehnder

Schweizer Präzision und Genauigkeit

Erfolgstrainer Misha Kaufman überlässt nichts dem Zufall. Mit Schweizer Präzision und Genauigkeit plant er jeden Spielzug, jede Abwehrformation ist auf den Gegner abgestimmt. "Misha ist ein Weltklasse-Trainer", sagte Landsmann Zehnder. Kollege Bennet Wiegert vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg hatte Kaufmann bei erfolgreicher Klassenerhalts-Mission sogar zum "Trainer des Jahres" vorgeschlagen. Gegen Flensburg freute sich Kaufmann vor allem über nur fünf technische Fehler. "Wir haben ein Wunder geschafft. Diese Partie war der Beleg für die Entwicklung einer Mannschaft mit unglaublicher Gier und Ehrgeiz. Wir, der Aufsteiger, vor der Saison als klarer Absteiger abqualifiziert, haben nach 32 Spieltagen unglaubliche 24 Pluspunkte", sagte der 40-Jährige.

Der Seitenhieb

"Ich bedanke mich bei allen Experten vor der Saison, die haben uns die Zusatzmotivation gegeben", betonte Geschäftsführer René Witte süffisant im Interview mit dem TV-Sender Dyn. Vor der Saison waren die Thüringer von vielen Handball-Experten als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt worden. Nun können sie ihr Punktepolster noch weiter füllen – ganz ohne Druck. Aber auch so boomt es an der Wartburg. "Was seit Wochen und Monaten los ist, kann man gar nicht beschreiben. Wir haben doppelt so viele Dauerkarten-Anfragen, wie wir verkaufen können. Unser Ziel war es, das Herz auf der Platte zu lassen, und das ist uns gelungen", sagte Witte voller Stolz.

dpa/pm/SpiO