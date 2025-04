Basketball | BBL Syntainics MBC gibt Sieg beim FC Bayern in letzter Sekunde aus der Hand Stand: 27.04.2025 17:46 Uhr

Der Syntainics MBC ist haarscharf an der nächsten Sensation vorbeigeschrammt. Das Team aus Weißenfels verlor aufgrund einer strittigen Entscheidung des Schiedsrichter-Teams in der letzten Sekunde beim FC Bayern. Es wäre der dritte Erfolg gegen den amtierenden Deutschen Meister in dieser Saison gewesen.

Nach den Siegen im Hinspiel und DBB-Pokal-Halbfinale haben die Basketballer des Syntainics MBC den dritten Erfolg gegen Bayern München in dieser Saison denkbar knapp verpasst. Der Pokalsieger aus Weißenfels verlor beim Deutschen Meister mit 88:90 (52:37), weil Bayerns Shabazz Napier in der letzten Sekunde noch einen Dreier verwandelte.

Beste Werfer waren in dem am Ende packenden Duell Tyren Johnson mit 25 Punkten beim MBC, bei den Münchnern traf Shabazz Napier mit 21 Zählern am erfolgreichsten.

Die 25 Punkte von Tyren Johnson reichten dem MBC am Ende nicht zum Sieg.

MBC verspielt klaren Vorsprung

Lange Zeit dominierten die Weißenfelser und spielten den Spitzenreiter phasenweise an die Wand. Vom 13:4 (5.) zogen die Mitteldeutschen über 30:19 (11.) auf 50:31 (19.) davon. Von diesem Vorsprung zehrten die Gäste bis in das letzte Viertel.

Mit einem 12:0-Lauf wandelten die Münchner ihren 65:73-Rückstand (33.) in eine 77:73-Führung um. Die Weißenfelser kamen jedoch noch einmal zurück und lagen drei Sekunden vor dem Abpfiff mit 88:87 vorn, wurden dann aber von Napier aus allen Siegträumen gerissen.

Schiedsrichter-Team gibt Napiers Buzzerbeater

Das Schiedsrichter-Team sah sich die letzte Aktion noch mehrfach auf den Videobildern an, um zu erkennen, wann der Ball erstmals berührt wurde und somit festzulegen, ab wann die Spieluhr ablief. Schlussendlich entschieden die Unparteiischen, dass nicht Ivan Tkachenko den Ball zuerst berührte, sondern erst Charles Callison kurz darauf. Somit war der Wurf von Napier noch vor der Sirene.

Trotz einer klar besseren Trefferquote und 17 verwandelten Freiwürfen ohne Fehlwurf verließen die Weißenfelser das Parkett also als Verlierer. Die Münchner dominierten bei den Offensiv-Rebounds und leisteten sich weniger Ballverluste.

SpiO/dpa