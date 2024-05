Handball | Bundesliga Schwacher ThSV Eisenach verliert in Hamburg Stand: 29.05.2024 21:05 Uhr

Nach einer schwachen Vorstellung haben die Handballer des ThSV Eisenach beim HSV Hamburg eine verdiente 33:29-Niederlage kassiert. Dabei verschliefen die Thüringer bereits den Start. Am Donnerstag entscheidet in Hannover ein Schiedsgericht über die Lizenz der Hamburger für die Spielzeit 2024/25. Bislang hat die Handball-Bundesliga (HBL) den Norddeutschen die Spielberechtigung verweigert.

ThSV verschläft Start

Die Gäste aus Eisenach, die schon das Hinspiel in eigener Halle (28:32) sowie das Achtelfinale im DHB-Pokal (28:31) verloren hatten, verpatzten vor den 3.669 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg den Start. In der 8. Minute lag das Team von Trainer Misha Kaufmann 1:5 zurück. Vor allem Spielmacher Leif Tissier und Rechtsaußen Frederik Bo Andersen setzten bei den Gastgebern die Akzente.

Eisenach wacht zu spät auf

Auch nach dem Seitenwechsel fehlten Eisenach zunächst die Mittel, um die Gastgeber zu stoppen. Das Aufbäumen kam dann zu spät. Bester ThSV-Werfer war Manuel Zehnder mit zwölf Treffern. Während die Wartburgstädter zum Saisonabschluss am Sonntag (16:30 Uhr im Ticker) die Füchse Berlin erwarten, geht es für die Hamburger zum HBW Balingen-Weilstetten. Das Schiedsgericht wird am Donnerstag darüber entscheiden, ob es die letzte Partie der Spielzeit oder in der Bundesliga für die Hanseaten sein wird.

spio/dpa