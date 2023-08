Fußball | 3. Liga Schockdiagnose bei Halles Niklas Kreuzer Stand: 11.08.2023 14:11 Uhr

Am Donnerstag saß er auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel seines Halleschen FC gegen Greuther Fürth. Jetzt ist für den 30-Jährigen alles anders. Nach der Schockdiagnose Hodenkrebs fällt Kreuzer vorerst aus.

Drittligist Hallescher FC muss aus unbestimmte Zeit auf Niklas Kreuzer verzichten. Wie der Verein am Freitag (11.08.2023) mitteilte, fällt der 30-Jährige aus. Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen sei ein Tumor im Hoden entdeckt worden.

"Wir unterstützen Niklas in jeder Hinsicht"

"Diese Nachricht trifft den Verein tief. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Spieler stehen für uns immer an erster Stelle. Wir unterstützen Niklas in jeder Hinsicht, sei es bei der medizinischen Behandlung, der psychologischen Betreuung oder der Organisation von Unterstützungsmaßnahmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Niklas den gleichen Kampfgeist und die Entschlossenheit, die er auf dem Spielfeld zeigt, auch im Umgang mit dieser Herausforderung an den Tag legen wird", erklärte Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Kreuzer spielt seit zwei Jahren beim Halleschen FC: Sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde kürzlich bis 2026 verlängert. Der Verein teilte in seiner Mitteilung weiter mit: "Wir stehen in engem Kontakt mit Niklas und seiner Familie, um ihnen in dieser schwierigen Zeit die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen."