Fußball | Bundesliga (F) RB Leipzig spaziert zum dritten Saisonsieg Stand: 28.09.2024 16:12 Uhr

So unterschiedlich können die Gefühlslagen sein: RB Leipzigs Frauen jubeln über den dritten Saisonsieg und nisten sich oben ein, während Turbine Potsdam weiter auf den ersten Punkt und das erste Tor warten muss.

RB Leipzigs Fußballerinnen haben sich im vierten Spiel den dritten Sieg geholt. Bei Aufsteiger Turbine Potsdam setzte sich das Team von Trainer Jonas Stephan am Samstag (28.09.2024) nach Startschwierigkeiten auch in dieser Höhe verdient mit 3:0 durch. Turbine bleibt nach vier Spielen weiter am Ende der Tabelle.

Hoffmann bringt Leipzig auf die Siegstraße

Beim Schlusslicht aus Potsdam wollten sich die Leipzigerinnen mit dem dritten Saisonsieg im Vorderfeld der Bundesliga festsetzen. Zunächst lauerte Leipzig auf Konter, doch die Turbine-Frauen ließen das nicht zu, initiierten immer wieder mit viel Bedacht ihre Angriffe. So passierte in den ersten 20 Minuten auf beiden Seiten nicht viel, die beiden Torfrauen mussten nicht eingreifen. Dann wurde RBL besser und führte nach 27 Minuten. Lydia Andrade steckte schön durch für Giovanna Hoffmann, die den Ball überlegt über die Potsdamer Torfrau in die Maschen lupfte. Die Gäste blieben jetzt dran und drängten auf den zweiten Treffer. Einzig Torfrau Vanessa Fischer blieb unüberwindbar und hielt Turbine so weiter im Spiel. Kurz vor der Pause meldeten sich auch die Gastgeberinnen wieder, kam aber trotz zeitweise schönen Kombinationen vor dem Tor zu keinem klaren Abschluss.

Herzog-Patzer bleibt ohne Folgen

Nach dem Wechsel brachte Leipzigs Torfrau Elvira Herzog Spannung rein, als sie den Ball einer Potsdamerin in die Füße spielte. Noa Selimhodzic (53.) nahm das Geschenk nicht an und ballerte die Kugel am Tor vorbei. Nur drei Minuten später zappelte der Ball wieder im Potsdamer Tor. Vanessa Fudalla verwandelte einen Elfmeter zum schon vorentscheidenden 0:2. Und nach 63 Minuten war die Sache durch: Giovanna Hoffmann passte per Hacke auf die startende Marleen Schimmer, die links unten einschob. Danach ließ Leipzig hinten nichts anbrennen.

