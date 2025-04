Frauen-Bundesliga RB-Frauen gehen in Hoffenheim unter Stand: 13.04.2025 20:46 Uhr

Die Frauen von RB Leipzig sind am Sonntag in der Bundesliga leer ausgegangen. Bei der TSG Hoffenheim kassierte das Team aus Sachsen seine achte Saisonniederlage.

RB Leipzig hat am Sonntag in der Bundesliga der Frauen eine 2:5-Pleite bei der TSG Hoffenheim kassiert. Dabei zeigten die Mitteldeutschen eine erneut schwache Abwehrleistung.

Doppelschlag der TSG

Nach ausgeglichenem Beginn übernahm die TSG mit zunehmender Spieldauer die Kontrolle und erarbeitete sich einige gute Möglichkeiten. Ein Doppelschlag binnen 120 Sekunden von Selina Cerci (30.) und Melissa Kössler (32.) sorgten für die verdiente 2:0-Führung der Gastgeberinnen. RB blieb in der Offensiv dagegen harmlos.

Eigentor von Landenberger - Hoffmann und Fudalla verkürzen

Nach dem Wechsel erhöhte die TSG durch die Leipzigerin Julia Landenberger (48.), die den Ball mit dem Hinterkopf ins eigene Tor bugsierte, auf 3:0. RB meldete sich in der 59. Minute mit dem ersten Treffer durch Giovanna Hoffmann, die aus Nahdistanz netzte, zurück. Allerdings stellte Julia Hickelsberger (68.) nach einem Fehlpass der Leipzigerinnen den alten Abstand wieder her. Vanessa Fudalla, die in der 78. Minute aus 15 Metern von einem Patzer von Keeperin Laura Dick profitierte, verkürzte noch auf 2:4. Den Schlusspunkt setzte jedoch die TSG in der Nachspielzeit durch Marie Steiner (90.+5), die per Kopf vollendete.

