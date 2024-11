Turnfest Noch ein halbes Jahr: Leipzig freut sich auf Turnfest 2025 und Fröhlichkeit der 80.000 Stand: 28.11.2024 17:56 Uhr

Das wird groß: Zum Turnfest 2025 werden 80.000 Gäste erwartet, in 400 Sportarten gibt es Entscheidungen, teilweise WM-Medaillen. Das Ganze an 50 Wettkampforten. Eröffnung ist in exakt sechs Monaten.

Noch genau ein halbes Jahr, dann wird in Leipzig eine echtes sportliches Großereignis eröffnet: Das deutsche Turnfest gastiert vom 28. Mai 2025 fünf Tage lang in der sächsischen Metropole.

Rhönradturnen, Faustball, Seilspringen

"Wir sind langsam nervös", verrät Turnfest-Organisationschefin Kati Brenner am Donnerstag (28. November 2024) bei ihrem Besuch im ARD-Mittagsmagazin in Leipzig: „Das Team freut sich aber auch sehr darauf.“ Deutsches Turnfest in Leipzig, das bedeute: "Wir erwarten über fünf Tage hinweg 80.000 Athletinnen und Athleten und in 400 verschiedenen Sportarten deutsche Meisterschaften, internationale Meisterschaften , eine Team-Weltmeisterschaft im Rhönradturnen, aber auch Sportarten wie Sportakrobatik, Aerobic, Rope Skipping oder Faustball, die man vielleicht gar nicht mit Turnen verbindet", nennt Brenner einige Zahlen und Fakten rund um das Großereignis.

Auch Turn-EM findet bei Turnfest statt

Das deutsche Turnfest lockt auch einige internationale Gäste an, unter anderem, weil unter dem Turnfest-Dach auch die Turn-Europameisterschaften stattfinden. Angemeldet zum Turnfest haben sich bereits Teilnehmende aus Dänemark, Finnland, Schweiz, Slowenien, Kanada und Japan – insgesamt rund 1.200 internationale Turnerinnen und Turner werden erwartet.

1863 erstes Turnfest in Leipzig

Turnfest in Leipzig – das hat auch eine große Tradition. Bereits 1863 und damit gleich bei der dritten Auflage waren die Sachsen Gastgeber. Im kommenden Jahr gastiert das Turnfest zum 13. Mal in Leipzig. Die Veranstaltung soll in der ganzen Stadt zu sehen und zu spüren sein. Neben der großen Eröffnung auf der Festwiese freut sich Brenner auch darüber, "dass an über 50 Standorten in vielen Wettkämpfen sowohl der Breitensport als auch der internationale Spitzensport im Mittelpunkt steht".

"Fünf Tage Fröhlichkeit"

Und noch eines verspricht Brenner: Die 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden "dann fünf Tage lang feiern und Fröhlichkeit in die Stadt bringen".

Dirk Hofmeister