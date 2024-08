Olympische Spiele in Paris | Zehnkampf Neugebauer auf Goldkurs, Steinforth schlägt sich gut Stand: 02.08.2024 23:20 Uhr

Der in Görlitz geborene Leo Neugebauer nimmt beim olympischen Zehnkampf Kurs auf die Goldmedaille. Nach vier Disziplinen führt der Weltjahresbeste die Konkurrenz im Stade de France mit 3.726 Punkten. Auch der nachgerückte Till Steinforth vom SV Halle schlägt sich wacker.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer ist bei den Olympischen Spielen in Paris weiter auf Goldkurs. Nach vier Disziplinen führt der Weltjahresbeste die Konkurrenz im Stade de France mit 3.726 Punkten vor dem EM-Zweiten Sander Skotheim an. Der Norweger hat 95 Punkte Rückstand auf Neugebauer, der hinter seinem Resultat vom deutschen Rekord Anfang Juni liegt. Platz drei belegt Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada mit 3.620 Punkten.

Kein Déjà-vu gefällig

Als Nummer 1 der Welt ist Neugebauer der Topkandidat für Gold. Bei der WM vor einem Jahr in Budapest war er nach Platz eins zur Halbzeit auf Rang fünf zurückgefallen. In Saint-Denis im Norden von Paris soll dem für den VfB Stuttgart startenden Sportler das nicht noch einmal passieren.

Kaul verliert an Boden

Für den früheren Welt- und Europameister Niklas Kaul sind die Medaillen in weiter Ferne. Er hat seine Stärken aber erst am zweiten Wettkampftag an diesem Samstag. Der 26-Jährige vom USC Mainz haderte in der ersten Zehnkampf-Hälfte wiederholt. Im Hochsprung meisterte er immerhin die Saisonbestleistung von 2,02 Metern. 3.186 Punkte bedeuten aber nur Platz 20.

Neben Neugebauer ist auch Till Steinforth vom SV Halle bei Olympia im Zehnkampf dabei.

Steinforth könnte Top-Ten erreichen

Als dritter deutscher Starter schlägt sich der nachnominierte und kurzfristig angereiste Till Steinforth gut. Nach vier Disziplinen hat Steinforth 3.425 Punkte auf dem Konto und ist Elfter. Der 22 Jahre alte Mehrkämpfer vom SV Halle ersetzt den kurzfristig ausgefallenen Manuel Eitel. Eitel hatte wegen einer Corona-Infektion absagen müssen.

