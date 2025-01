Wintersport | Nordische Kombination Kombinierer Lange in Klingenthal von 15 auf drei Stand: 10.01.2025 16:00 Uhr

Starke Aufholjagd vom Nordischen Kombinierer Jakob Lange in Klingenthal. Im Conti-Cup lief der Deutsche am Freitag aufs Podest. Am Wochenende sind auch die Skispringer am Start. SPORT IM OSTEN überträgt per Livestream.

Jakob Lange ist beim Continental Cup der Nordischen Kombinierer im sächsischen Klingenthal aufs Podest gelaufen. Im Individual-Compact-Format musste sich der Kiefersfeldener am Freitag (10. Januar 2025) nur dem norwegischen Brüderpaar Andreas und Aleksander Skoglund geschlagen geben.

Lange war im Springen am Vormittag nur 15. geworden, zeigte auf der 7,5-Kilometer-Strecke aber eine starke Leistung. Seinen 48-Sekunden-Rückstanbd auf den nach dem Sprung führenden Franzosen Laurent Muhlethaler hatte Lange schnell aufgeholt.

Drittbeste Laufzeit für Lange

Den Zweiten im Springen, Andreas Skoglund, konnte der 29-jährige Deutsche aber nicht stellen. Im Ziel hatte Lange mit der drittbesten Laufzeit im Klassement 30,4 Sekunden Rückstand auf Skoglund. Die beste Laufzeit zeigte Aleksander Skoglund, der von Rang 29 nach dem Springen noch Zweiter wurde. Im packenden Finish um Rang zwei musste sich Lange gegen den älteren der beiden Skoglund-Brüder um 2,4 Sekunden geschlagen geben.

Zwei weitere Deutsche liefen in die Top 10: Simon Mach aus Buchenberg wurde Siebter (+ 43,4 Sekunden), Tristan Sommerfeldt aus Oberwiesenthal wurde Zehnter (+58,9 Sekunden).

Skispringen: Eisenbichler und Ammann auf der Meldeliste

Auch die Skispringer sind am Wochenende in Klingenthal im Einsatz: Da der Skisprung-Weltcup nach der Vierschanzentournee ebenso wie der Weltcup der Nordischen Kombinierer an diesem Wochenende eine Pause einlegt, ist das Teilnehmerfeld gut besetzt.

Markus Eisenbichler im Flug von der Groߟschanze in Planica

Bei den Skispringern stehen unter anderem Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler, Lokalmatador Martin Hamann, Doppel-Olympiasieger Simon Ammann aus der Schweiz und der 52-jährige "Flug-Saurier" Noriaki Kasai aus Japan auf der Meldeliste.

Wettkämpfe im Livestream

Insgesamt stehen in Klingenthal fünf Wettbewerbe auf dem Programm. Den Auftakt machen die Nordischen Kombinierer am Freitag (10. Januar) im Individual-Compact-Format.

Am Samstag und am Sonntag steht dann jeweils ein klassischer Gundersen-Wettkampf über 10 Kilometer an. Das Springen zeigen wir ab jeweils 10 Uhr im Livestream, die Entscheidung im Langlauf gibt es im Anschluss zwischen den beiden Durchgängen der Skispringer. Die Skispringer sind am Samstag (17 Uhr im Livestream) und Sonntag (16 Uhr im Livestream) im Einzel gefordert.

dh/SpiO