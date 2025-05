Eishockey | DEL Kölner Topscorer wechselt zu Dresdner Eislöwen Stand: 20.05.2025 09:29 Uhr

Promi-Tage bei den Dresdner Eislöwen: Nach einem ehemaligen NHL-Star wechselt nun auch ein Topscorer der Kölner Haie an die Elbe.

DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen steht vor dem nächsten spektakulären Neuzugang. Nach Informationen von SPORT IM OSTEN wechselt Alexandre Grenier von den Kölner Haien nach Sachsen.

Grenier: Kein neuer Vertrag in Köln

Der Playoff-Topscorer der Kölner hatte bei den Rheinländern keinen neuen Vertrag erhalten, obwohl der Kanadier allein in den Playoffs zehn Tore und sieben Vorlagen lieferte und in der gesamten Saison mit 17 Toren und 25 Assists 42 Torbeteiligungen in 41 Spielen hatte.

Die Dienste des 33-Jährigen, der seit 2019 in der DEL für Iserlohn, die Berliner Eisbären und Köln spielte, sicherte sich nun Dresden.

Auch Justin Braun wird Eislöwe

Bereits am Montag (19. Mai 2025) war ein prominenter Dresdner Neuzugang bekannt geworden, weitere Namen wurden diskutiert. So soll der ehemalige NHL-Star Justin Braun den Dresdnern in ihrem ersten DEL-Jahr helfen. Weiter Neuzugänge könnten der ehemalige Köln-Torhüter Julius Hudacek und Sparta-Prag-Kapitän Mirolsav Forman sein.

dh/röh