Neuer Podcast in der ARD Audiothek "Der Schacht – Fußball. Kultur. Erzgebirge."

35 Jahre nach dem Mauerfall kämpft das Erzgebirge noch immer mit den Umbrüchen der Wende - so wie viele Regionen im Osten. Wenig von dem, was zu DDR-Zeiten gut und wichtig war, ist der stolzen Bergbau-Region geblieben. Wäre da nicht der Fußball. Der Podcast "DER SCHACHT – FUSSBALL. KULTUR. ERZGEBIRGE." erzählt in vier Folgen von der erzgebirgischen (Fußball-)Identität und wie der Verein in der Region so wichtig geworden ist.

Das Erzgebirge ist Teil von Europas Kulturhauptstadtregion 2025. Doch die kulturelle Identität dieses Landstrichs und seiner Menschen befindet sich im Umbruch. Wie in vielen Regionen im Osten sind die Transformationen der letzten 35 Jahre noch deutlich spürbar.

Mit dem Ende der DDR stand auch der Bergbau, der das Erzgebirge seit Jahrhunderten prägt, vor dem Aus - und viele Bergleute vor dem Nichts. Auch die traditionelle Handwerkskunst muss sich neu erfinden. Hinzu kommen große Nachwuchssorgen angesichts des demografischen Wandels. Ex-Bergmann und Bergführer Wolfgang Zais: "Die erzgebirgische Tradition, die ist ganz wichtig. Die scheint verloren zu gehen."

Doch die Erzgebirgs-Kultur lebt: Wenn im Stadion beim FC Erzgebirge Aue die Grubenglocke schlägt, der Schwibbogen über dem Fanshop prangt und Tausende das Steigerlied brüllen, herrschen Zuversicht und Zusammenhalt. Die Kulturgeschichte der Region ist eng mit der Fußballkultur verwoben. So eng, wie an kaum einem anderen Ort, scheint es.

Erzgebirge Aue und die ostdeutsche Stadion-Identität

Der Podcast "DER SCHACHT – FUSSBALL. KULTUR. ERZGEBIRGE." taucht in die erzgebirgische Identität/Kultur ein und zeigt, wie der Fußball mit ihr verwoben ist. Wie ist der Verein für die Menschen in der Region so wichtig geworden?

Jahrelang spielt der FC Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga mit. Der Traditionsverein blickt dabei auf eine ruhmreiche Geschichte zurück, die noch heute auf den Rängen zelebriert wird. Nicht umsonst sprechen die Fans noch immer von ihrer "BSG Wismut Aue", wie der Verein zu DDR-Zeiten hieß.

Martin Männel, Torwart und Rekordspieler beim FC Erzgebirge Aue: "Die Leute sind halt da, um ehrlichen Fußball und harte Arbeit zu sehen." Doch auch der Fußball im Erzgebirge steht vor großen Herausforderungen: Der Provinzverein will im modernen Profisport bestehen und dabei gleichzeitig seine Tradition und Identität bewahren.

In vier Folgen sprechen die Macher des Podcast mit Menschen aus der Region, Vereinslegenden und Fans. Die Treffen werfen gesellschaftliche Fragen auf, deren Relevanz weit über Fußballkultur und Bergbautradition hinausreicht.

Episodenübersicht

Episode 1: "Willkommen im Schacht"

Eine Region im Umbruch und ein Fußballverein zwischen Provinz und Profisport: Im Erzgebirge sind Tradition und Fußball untrennbar verbunden. Doch wie hat sich diese besondere Verbindung entwickelt?

Episode 2: "Die neue Fußballmacht"

Ein Provinzverein, der im Profisport mitmischt. Wie hat der FC Erzgebirge Aue das geschafft? Und was hat das mit seiner Geschichte als DDR-Betriebssportgemeinschaft Wismut Aue zu tun? Vereinslegenden geben Antworten.

Episode 3: "Mit Erfolg infiziert"

Revolution im Erzgebirge: Ein umstrittenes Zwillingspaar lenkt 30 Jahre lang erfolgreich die Geschicke des FC Erzgebirge Aue. Die beiden Selfmade-Millionäre werden lange verehrt, doch dann kommt es zum großen Knall.

Episode 4: "Wer ist Wismut Aue?"

Moderner Fußball oder Tradition? Eine Zwickmühle, auch für die Fans im Erzgebirge. Sie kämpfen für ihre Werte. Doch wer hat die Macht im Schacht? Und geht es in ostdeutschen Stadien wirklich härter zu als im Westen?

"DER SCHACHT – FUSSBALL. KULTUR. ERZGEBIRGE." wird in Zusammenarbeit mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und der Leipziger Produktionsfirma "Zimmer & Zirk" produziert. Der Host des Podcast ist Gregor Ryl, TV- und Comedy-Autor und Podcaster.

Die vier Folgen sind ab sofort in der ARD Audiothek verfügbar.

