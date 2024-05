Fußball | Testspiel Klassiker in Leutzsch: Chemie Leipzig testet gegen Union Berlin Stand: 22.05.2024 21:19 Uhr

Die Fans von der BSG Chemie Leipzig können sich über einen Fußball-Leckerbissen freuen. Im Rahmen der Saisonvorbereitung empfangen die Leutzscher Bundesligist 1. FC Union Berlin.

Der Anstoß im altehrwürdigen AKS erfolgt am 6. Juli um 15:30 Uhr. Mit der Partie soll auch an die Relegation aus dem Jahr 1984 erinnert werden. Damals standen nach 26 Spielen die BSG und Union punkt- und torgleich in der Tabelle. Drei Aufeinandertreffen in einer Woche entscheiden darüber, wer absteigen musste. Insgesamt verfolgten 70.000 Fans die packenden Duelle, in denen sich letztlich die Leipziger in der Relegation durchsetzten und die Klasse hielten.

