Testspiel Bundesliga-Feeling auf dem Lindenberg: Weimar unterliegt Eintracht Frankfurt mit 1:7 Stand: 22.05.2025 05:00 Uhr

Sieben Frankfurter Tore und ein Weimarer Ehrentreffer: Die 5.000 Zuschauer kamen beim Testspiel zwischen dem SC 1903 Weimar und der SG Eintracht Frankfurt voll auf ihre Kosten. Kevin Trapp empfiehl sich dabei direkt für die Nationalmannschaft - als Feldspieler.

Von MDR THÜRINGEN

Mit einem deutlichen Auswärtssieg hat sich die SG Eintracht Frankfurt am Mittwoch in Weimar in die Sommerpause verabschiedet. Unter den Augen von 5.000 Zuschauern, darunter zahlreichen Fans aus der Mainmetropole, gingen die Hessen fünf Minuten nach Anstoß durch Igor Matanovic in Führung. Die Weimarer hielten über die ganze erste Halbzeit gut mit, dennoch erhöhte SGE-Spieler Metehan Yildrim in der 20. Spielminute auf 2:0.

Nach der Pause erzielte die Elf von Trainer Dino Toppmöller noch fünf weitere Treffer. Besonders kurios: Kevin Trapp, eigentlich Torhüter doch in diesem besonderen Spiel als Feldspieler im Einsatz, schoss in der 87. Minute das siebte Tor der Frankfurter. Doch auch Weimar erzielte durch Hannes Boden einen verdienten Ehrentreffer und verkürzte in der 76. Minute kurzzeitig auf 1:4.

Nach dem Spiel folgte ein Platzsturm von allen Seiten. Zahlreiche Fans waren auf der Suche nach Autogrammen der Eintracht-Stars, aber auch die Spieler des SC Weimar durften sich auf einigen Shirts verewigen.

Bereits vor dem Spiel wurde dem Trainer von Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller, eine besondere Ehre zuteil: Er durfte sich stellvertretend für die Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Auf Eintracht Frankfurt folgt Bad Frankenhausen

Während sich die Frankfurter mit dem Spiel gegen Weimar in die Sommerpause verabschiedeten, dauert die Saison für die Weimarer noch einige Wochen an.

Zwar steht der Abstieg des Sportclubs aus der Landesliga in die Landesklasse bereits fest, doch mit den Partien gegen Bad Frankenhausen, den FSV Preußen Bad Langensalza und Neustadt/Orla warten noch drei Begegnungen auf die Jungs vom Lindenberg.

Auf den Spuren von Goethe

Laut Verein hatte sich der SC 1903 Weimar bereits 2024 um das Testspiel beworben. 2025 sei ein gutes Jahr für die Frankfurter nach Weimar zu kommen, so SC-Vorstand Olaf Deregowski. Schließlich jähre sich auch Goethes Ankunft aus Frankfurt in Weimar zum 250. Mal.

Johann Wolfgang von Goethe reiste im Jahr 1775 nach Weimar auf Einladung des jungen Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Der Hauptgrund für seine Reise war die berufliche Perspektive und die enge persönliche Verbindung zum Herzog, der ihn schätzte und als Berater an seinen Hof holen wollte.

MDR (nir)