Fußball | DFB-Pokal Jena trifft im Achtelfinale auf HSV

Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena treffen im Achtelfinale des DFB-Pokal auf den Hamburger SV. Mit den Elbestädterinnen lieferte sich der FCC in der 2. Bundesliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Nach dem die Thüringerinnen in der zweiten Pokalrunde den SV Meppen im Elfmeterschießen aus dem Weg geräumt haben, geht es jetzt für Jena gegen einen anderen Aufstiegskonkurrenten aus der letzten Saison. Das Team von Florian Kästner muss Ende November zum Hamburger SV.

Böse Erinnerungen an den HSV

Jena, Meppen und Hamburg lieferten sich in der vergangenen Zweitligaspielzeit lange ein enges Rennen mit Turbine Potsdam um die zwei Aufstiegsränge. Die Brandenburgerinnen wurden Meister, die Thüringerinnen errangen den zweiten Platz mit vier Punkten Vorsprung vorm kommenden Gegner.

Übel in Erinnerung dürfte der FCC noch das Hinspiel haben, als Jena in der Hansestadt mit 0:5 eine derbe Niederlage einstecken musste. In der Rückrunde lief es mit einem 3:1 deutlich besser. Der HSV, vor einem Jahr erst in die zweite Bundesliga aufgestiegen, steht in der noch jungen Saison auf dem fünften Platz im Unterhaus. Jena hat die ersten beiden Partien in der Bundesliga gegen die Top-Teams Frankfurt und Wolfsburg verloren, dabei allerdings gezeigt, dass man in der höchsten Spielklasse durchaus mithalten kann. Im Pokal winkt gegen das klassentiefere Hamburg jetzt das Viertelfinale, in dem letzte Saison gegen den FC Bayern Endstation war.

