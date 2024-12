Jahresrückblick 2024 | August Jahresrückblick August: Tom Liebscher-Lucz ist dreifacher Olympiasieger Stand: 29.12.2024 09:00 Uhr

In unserem SPORT-IM-OSTEN-Jahresrückblick blicken wir auf die Highlights 2024 zurück. Teil 8: Was für eine großartige Karriere! Tom Liebscher-Lucz sichert sich bei den Olympischen Spielen in Paris die insgesamt dritte Goldmedaille. Der Kajak-Vierer hatte in einem dramatischen Finale hauchdünn die Nase vorn.

Der deutsche Kajak-Vierer mit dem Dresdner Tom Liebscher-Lucz hat sich bei den Spielen in Paris zum Olympiasieger gekrönt. Nach 500 Metern lag das Quartett mit Liebscher-Lucz sowie Max Lemke, Max Rendschmidt und Jacob Schopf knapp vor Australien und Spanien. Die Entscheidung um Gold fiel erst im Fotofinish. "Ein verdammt geiles Rennen", freute sich Liebscher-Lucz im Anschluss. "Wir sind selbstbewusst ins Finale gegangen. Es ist am Ende egal, dass es Millimeter waren. Gold ist Gold."

V. li.: Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher-Lucz und Max Lemke

Hauchdünnes Finale - Fotofinish entscheidet

Das Rennen war an Dramatik kaum zu überbieten. Nach einem Fehlstart schob sich in der ersten Hälfte des Rennens zunächst das spanische Boot nach vorn. Doch dann erhöhte das deutsche Boot um Liebscher die Schlagzahl und setzte sich schließlich auch im Endspurt gegen die starken Australier durch. "Wir waren sehr selbstbewusst, auch nach dem ersten Fehlstart. Die letzten 50 Meter war es ein bisschen knapp. Zum Schluss wusste niemand, wer vorn lag, aber ein leichtes Gefühl hatte man, auch wenn es nur Millimeter waren", erklärte Liebscher--Lucz nach dem Rennen.

Deutschlands Kanuten jubeln nach dem Fotofinnish, Ausralien knapp geschlagen Zweiter.

Der deutsche Vierer um Liebscher hatte 2023 bereits den Titel bei den Weltmeisterschaften geholt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann der Dresdner im K4 die Goldmedaille über 500 Meter. 2016 in Rio de Janeiro sicherte er sich ebenfalls im K4-Team die Goldmedaille auf 1.000 Metern.

Großer Empfang für Liebscher-Lucz in Dresden

Großartig war auch der Empfang des dreifachen Olympiasiegers in Dresden. An der Sportschule bejubelten 600 Kinder den Ex-Schüler, der 2013 hier das Abitur abgelegt hatte. Begleitet von Heimtrainer Jens Kühn nahm der 31-Jährige die Glückwünsche des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert und Direktorin Britta Göldner entgegen. "An der Sportschule wurde ich zum Sportler des Jahrzehnts ausgezeichnet. Viel wertvoller waren aber hunderte Sportschüler, die mich mit sensationellem Applaus empfangen haben", schrieb Liebscher-Lurz auf Instagram..

rei