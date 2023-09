Basketball | Bundesliga Hammerauftakt für die Niners Chemnitz beim Meister Ulm Stand: 26.09.2023 16:23 Uhr

Der Countdown läuft: Am Mittwoch starten die Niners Chemnitz in ihre vierte Saison im Basketball-Oberhaus. Zum Auftakt steht für die Sachsen gleich ein Hammerduell an, denn die Reise geht zu keinem Geringeren als Überraschungsmeister ratiopharm Ulm.

Sie sind Sachsens beste Korbwerfer: Am Mittwoch (27. September, 20 Uhr im Liveticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) geht es für die Niners Chemnitz, angeführt von ihrem Kapitän Jonas Richter, in der Bundesliga erstmals scharf zur Sache. Und der Saisonauftakt hält gleich ein Hammerspiel bereit: Die Mannschaft von Erfolgscoach Rodrigo Pastore ist zu Gast beim amtierenden Meister ratiopharm Ulm.

Vorfreude nach deutschem WM-Triumph

Richter hofft, dass sich nach dem Überraschungssieg der Nationalmannschaft bei der WM auch etwas in der BBL tut. "Vielleicht kommt der ein oder andere, der noch nicht beim Basketball war. Deswegen freue ich mich noch mehr auf die Saison", so der Niners-Kapitän. Auch Manager Steffen Herhold verspricht sich einiges: "Wir hoffen, dass sich diese Aufmerksamkeit zumindest auch ein Stück weit auf die Bundesliga und die internationalen Spiele der deutschen Teams überträgt", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. "Zugleich kann sich der Erfolg des Nationalteams positiv auf die Wahrnehmung der BBL auswirken, da viele Spieler der aktuellen Weltmeistermannschaft in der Bundesliga spielen oder dort ihre ersten Schritte machten."

Holprige vergangene Spielzeit

Seit acht Jahren leitet Rodrigo Pastore die Geschicke der Niners Chemnitz, die sich seit dem Aufstieg 2020 zu einer festen Größe im Basketball-Oberhaus etabliert haben. 2022 ging es bis ins Final Four im Pokal, schwierig wurde es erstmals letzte Saison. Da verloren die Niners in der Schlussphase der Liga ein Spiel nach dem anderen, retteten sich aber auf der Ziellinie noch in die Playoffs, wo dann im Viertelfinale gegen die Telekom Baskets Bonn Endstation war. Für Pastore immer noch ärgerlich. Denn Bonn war letzte Saison die Übermannschaft, die dann von Ulm geknackt wurde. So kann es gehen.

Richter: "Neue Saison, neue Karten"

Kapitän Richter erwartet in Ulm eine schwere Partie, aber immerhin haben die Niners letzte Saison beide Spiele gegen die Münsterstädter gewonnen. Doch: "es ist eine neue Saison, die Karten werden neu gemischt. Ulm ist eines der Top-Vier-Teams in der BBL, daher muss man sie sehr, sehr ernst nehmen", sagt Richter im Interview mit Sport im Osten.

Trotz einiger Umbrüche im Kader verspricht Richter einen ähnlichen Spielstil, wie man ihn von Chemnitz gewohnt ist: "Wir lassen den Ball viel laufen, spielen guten Teambasketball mit viel Tempo. Aber dieses Jahr kommt die Komponente dazu, dass wir viele erfahrene Spieler haben. Das sollte uns in knappen Spielen hintenheraus helfen."

Ob die Ulmer ihren Meister-Coup noch einmal wiederholen können, ist fraglich. Niners-Trainer Pastore sieht diesmal Bayern München und Alba Berlin als "ganz heiße Titelkandidaten". Allerdings traut der Argentinier auch einem Außenseiter etwas zu. "Die letzte Saison, als Ulm und Bonn im Finale standen, hat gezeigt, dass es auch andere Teams ganz nach oben schaffen können", sagte der 51-Jährige und ergänzte: "Zum jetzigen Zeitpunkt, vor dem Start der neuen Saison, ist jedoch kaum abzuschätzen, wer in solch eine Rolle schlüpfen könnte."

Tipps von Niners-Headcoach Rodrigo Pastore für den Kanadier Kaza Kajami-Keane.

Niners-Coach mit aktuellem Kader zufrieden

Nachdem Pastore bekannte, dass er mit der Spielerauswahl vergangene Saison nicht so zufrieden war, ist er aktuell mit Blick auf den Kader fast euphorisch. In der Freien Presse beschreibt er die "neuen" Niners als "ehrgeizig, athletisch, klar in der Birne. Und leidenschaftlich". Und mit diesem Team ist vieles machbar, vielleicht sogar der ganz große Wurf.

Team der Niners Chemnitz Jonas Richter (GER/Kapitän) Center/Power Forward Brendan Gregori (GER) Point Guard Kaza Kajami-Keane (CAN) Point Guard Aher Uguak (CAN) Power Forward/Small Forward Kevin Yebo (GER) Power Forward/Center Jeffery Lee Garrett (USA) Power Forward DeAndre Lansdowne (USA) Shooting Guard Wesley van Beck (USA) Shooting Guard Brendan Bailey (USA) Small Forward Dominic Lockhart (GER) Small Forward Benjamin Koppke (GER) Center

Der Trainer hat als Ziel für die nahe Zukunft ausgegeben, die Niners unter den besten vier Teams in Deutschland zu etablieren. Kapitän Jonas Richter äußerte sich im Sport im Osten-Interview dazu: "Wenn Rodrigo da hohe Ziele ausruft, ziehen wir da alle mit und versuchen diese zu erfüllen." Vielleicht schon im ersten Spiel gegen den Meister.

Wie sieht der Bundesliga-Modus aus?

Es gibt eine Neuerung. Wie zuvor die nordamerikanische Profiliga NBA oder auch die Deutsche Eishockey Liga (DEL) führt die BBL ein Playin-Turnier ein. Es gibt nach den 34 Hauptrundenspieltagen nur noch sechs Direkttickets für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn kämpfen in drei Entscheidungsspielen um die zwei offenen Playoff-Plätze. Danach geht es im Modus "Best of five" weiter.

jmd/jar/dpa