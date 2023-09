Sporthalle Großinvestition: Eisenacher Aßmann-Halle nun bundesliga-tauglich Stand: 31.08.2023 18:14 Uhr

Die Werner-Aßmann-Halle in Eisenach ist nun fit für die erste Handballbundesliga. Für 700.000 Euro wurde die Halle modernisiert. Außerdem entstand eine Zusatzhalle für weitere 600.000 Euro.

Von Ruth Breer, MDR THÜRINGEN

Für rund 700.000 Euro Umbaukosten ist die Eisenacher Werner-Aßmann-Halle nun bereit für die erste Handballbundesliga. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sagte am Donnerstag, die Stadt habe rund 300.000 Euro in Arbeiten investiert, die ohnehin hätten gemacht werden müssen. Mehr als die Hälfte des Betrags fließt in den Brandschutz. Außerdem wurden Glaserfaser- und Elektroinstallationen ausgebaut und das Parkett abgeschliffen.

Die Spielhalle wurde auf den neuesten Stand gebracht, inklusive Brandschutz.

Weitere 400.000 Euro gab der Handballverein ThSV für die Auflagen der Handball-Bundesliga aus. So wurden unter anderem LED-Wände und eine LED-Bande eingebaut, Geländer erhöht und eine mobile Telekopbühne angeschafft.

Der gesamte Umbau fand innerhalb von acht Wochen statt. Vereins-Manager Rene Witte dankte Stadt, Mitarbeitern und Sponsoren für die Unterstützung. Am vergangenen Samstag hatte der ThSV in der Halle sein erstes Heimspiel in der ersten Liga gewonnen.

Zusatzhalle für Sport, Feiern und VIPs

Für weitere rund 600.000 Euro hat die Stadt neben der Aßmann-Halle eine Leichtbauhalle mit großer Fensterfront errichtet. Zu den Heimspielen mietet sie der ThSV als VIP-Bereich. Sie solle aber auch als Sporthalle von Vereinen genutzt werden, während andere Hallen saniert werden, sagte Wolf.

ThSV Geschäftsführer Rene Witte und Oberbürgermeisterin Katja Wolf in der Leichtbauhalle.

Möglich sind dort Sportarten wie Badminton, Tischtennis und Aerobic. Außerdem will die Stadt sie für Feste und Feiern vermieten. Die rund 320 Quadratmeter große Halle ist beheizbar und verfügt über einen Wasseranschluss.

MDR (dvs)