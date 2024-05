French Open Zverev trifft in der ersten Runde auf Nadal Stand: 23.05.2024 15:47 Uhr

Der Olympiasieger gegen den Sandplatzkönig: Bereits in der ersten Runde der French Open trifft Alexander Zverev auf Rafael Nadal.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag (23.05.24) in Paris. Zverev ist in Roland Garros die Nummer vier der Setzliste, der 14-malige Titelträger Nadal gehört nach zahlreichen Verletzungen nicht zu den gesetzten Spielern.

Vor zwei Jahren noch im Halbfinale gegeneinander

Zuletzt hatten sich Zverev (27) und Nadal (37) vor zwei Jahren im Halbfinale gegenübergestanden, damals verletzte sich Zverev schwer am Knöchel und musste aufgeben. Nadal holte anschließend den Titel. Der Spanier geht in diesem Jahr voraussichtlich zum letzten Mal bei den French Open an den Start.

Als bestes Sandplatz-Ergebnis hat Nadal, der wegen seiner vielen Verletzungen in Paris dieses Mal nicht gesetzt ist, in diesem Jahr bislang das Achtelfinale beim Masters-1000-Turnier in Madrid zu Buche stehen.

Der Sieger bekommt die nächsten großen Namen

Beim Masters-1000-Event in Rom war die frühere Nummer eins der Welt zuletzt bereits in der zweiten Runde klar in zwei Sätzen am Polen Hubert Hurkacz gescheitert. Zverev hatte das Turnier in der italienischen Hauptstadt gewonnen und damit eine perfekte Generalprobe für Paris gefeiert. Die deutsche Nummer eins strebt in Paris den ersten Grand-Slam-Titel an.

Bei einem Sieg gegen Nadal hätte Zverev alles andere als einen leichten Weg ins Finale: Im Weg stünden ihm womöglich Holger Rune (Dänemark/Nr. 13) im Achtelfinale, Daniil Medwedew (Nr. 2) im Viertelfinale und Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) im Halbfinale. Medwedew trifft zum Auftakt auf Dominik Koepfer (Furtwangen) und wäre im Achtelfinale ein möglicher Gegner von Jan-Lennard Struff (Warstein).

Kerber gegen Rus, dann könnte schon Rybakina warten

Bei den Damen erwischte Angelique Kerber ebenfalls eine unangenehme Auslosung. Nach einem Erstrunden-Duell mit der Niederländerin Arantxa Rus könnte Kerber bei ihrem zweiten Grand-Slam-Turnier nach der Baby-Pause auf Mitfavoritin Jelena Rybakina aus Kasachstan treffen. Insgesamt sind derzeit fünf deutsche Spielerinnen im Hauptfeld dabei, nachdem Jule Niemeier am Donnerstag erfolgreich die Qualifikation gemeistert hatte. Am Freitag kann ihr zudem noch Eva Lys folgen.