Fußball | Regionalliga Ausverkauf bei Rot-Weiß Erfurt - Kapitän und Torjäger weg Stand: 23.05.2024 17:19 Uhr

In fast 60 Spielen für Rot-Weiß Erfurt war Torjäger Romaria Hajrulla an fast 40 Toren beteiligt. Nun endet die Zeit des Angreifers in Thüringen: Der Goalgetter wechselt in die 3. Liga zu Aufsteiger Energie Cottbus.

Nach zweieinhalb Jahren bei Rot-Weiß Erfurt verlässt Angreifer Romario Hajrulla den Thüringer Fußball-Regionalligisten. Der 25-Jährige geht künftig für Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus auf Torejagd. Das gaben beide Vereine am Donnerstag (23.05.2024) bekannt.

Kapitän Startsev geht von Bord

Wenige Stunden nach der Wechsel-News des Top-Stürmers folgten zwei weitere Pressemitteilungen, in denen Erfurt den Abschied von acht weiteren Spielern bekannt gab. Darunter auch Kapitän Andrej Startsev. Der 26-Jährige war im Sommer 2020 vom VfB Oldenburg nach Erfurt gewechselt und begeisterte in seinen 101 Pflichtspielen als kämpferischer Abräumer.

Erfurt hätte mit dem Wühler gern verlängert, Startsev wollte sich aber verändern, teilte der Klub mit. "Andrej war in den letzten vier Jahren ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagt Sportdirektor Franz Gerber. "Nicht umsonst war er Kapitän, er ist stets mit großem Einsatz und der richtigen Einstellung vorangegangen. In diesem Sommer möchte er sich verändern, auch wenn wir ihn gern gehalten hätten, respektieren wir seine Entscheidung."

Andrej Startsev (hier im Duell gegen Zwickaus Luis Klein) wollte weg aus Erfurt.

Neben Startsev verlassen auch Kwabe Schulz, Caniggia Elva, Romain Gall, Malcolm Badu und Kay Seidemann die Thüringer mit unbekanntem Ziel. Paul Lehmann und Noa-Gabriel Simic waren dagegen nur ausgeliehen. Für die Beiden geht es zurück nach Dresden und Dortmund.

Erfurt bekommt Ablöse

Zumindest eine Ablösesumme kassiert Erfurt für Mittelstürmer Hajrulla, der bei RWE in 58 Spielen 30 Tore erzielte und 18 Treffer vorbereitete. Er hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2025. Der griechisch-albanische Angreifer macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, für den Wechsel wird also eine Ablösesumme fällig. Deren Höhe ist nicht bekannt.

Gerber: "Auszeichnung für unsere Arbeit"

RWE-Coach Fabian Gerber bedankte sich bei Hajrulla "für seinen Einsatz in den letzten zweieinhalb Jahren. Zum Wechsel in die 3. Liga können wir ihn nur beglückwünschen, das ist auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit als Verein", wird der Coach in der Mitteilung der Rot-Weißen zitiert.

Wollitz: "Bringt extreme Wucht mit"

Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz sagte, man habe den Wechsel bereits vor einigen Wochen perfekt gemacht, "wollten aber erst bis zum Saisonende mit der Veröffentlichung warten." Zu den Gründen der Verpflichtung sagte der 58-jährige Trainer: "Romario bringt in seinem Spiel eine extreme Wucht mit, was man in den zurückliegenden zwei Jahren in Erfurt auch sehr gut sehen konnte. Das gefällt uns sehr. Zudem hat er nachgewiesen, dass er konstant treffen und Tore vorbereiten kann."

Hairulla ist sechster RWE-Abgang

Neben den am Donnerstag bekannt gewordenen Abgängen, standen mit Erik Weinhauer (zu Carl Zeiss Jena) und Artur Mergel (zum Chemnitzer FC) weitere Leistungsträger fest, die in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Trikot der Rot-Weißen tragen werden.

spio/pm