Fußball | Regionalliga Abwehrspieler mit Regionalliga-Erfahrung für Lok Leipzig Stand: 23.05.2024 16:41 Uhr

In der Regionalliga Bayern war Adrian Kireski Stammspieler. Nun will sich der Defensivspezialist auch in der Regionalliga Nordost durchsetzen. Lok Leipzig angelte sich die Dienste des Innenverteidigers.

Dritter Neuzugang bei Regionalligist 1. FC Lok Leipzig. Die Probstheidaer haben am Donnerstag (23.05.2024) die Verpflichtung von Abwehrspieler Adrian Kireski bekannt gegeben. Der Abwehrspieler kommt aus der Regionalliga Bayern, wo er in der vergangenen Saison mit dem TSV Aubstadt Vierter geworden ist.

Wachsmuth: "Clevere Zweikampfführung"

In Aubstadt, der "Macht im Grabfeld", war der 23-jährige Kireski Stammspieler. Von 36 möglichen Spielen absolvierte der 34, die meisten davon in der Startelf. "Wir bekommen mit Adrian einen vielseitigen jungen Verteidiger, der sich bei uns weiterentwickeln kann", lobt Lok-Sportchef Toni Wachsmuth seinen Neuzugang. "Er ist uns vor allem durch seine clevere Zweikampfführung und gute Spieleröffnung als Stammspieler in der Regionalliga Bayern aufgefallen."

Kireski, der nach seiner Jugend bei Darmstadt 98 auch für Rot-Weiß Darmstadt, Wormatia Worms und den FC Gießen spielte, wird in der Mitteilung des Vereins so zitiert: "Ich kann es kaum erwarten, mein Herz für den Verein auf dem Platz zu lassen und den maximalen Erfolg mit der Mannschaft zu erreichen."

dh