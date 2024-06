Fußball | EURO 2024 Deutscher Auftaktsieg sorgt für rauschendes Fanfest in Leipzig Stand: 15.06.2024 10:05 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Kantersieg in die Heim-EM gestartet. Entsprechend gut war die Stimmung beim offiziellen Fanfest am Augustusplatz in Leipzig.

15.000 Menschen haben am Freitagabend auf dem Fanfest in Leipzig den 5:1-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bejubelt und den Augustusplatz in eine große Party-Zone verwandelt. Bei den Toren brandete tosender Jubel auf. Schwarz-Rot-Goldene Fahnen wurden geschwenkt, Bierfontänen flogen durch die Luft und wildfremde Menschen lagen sich in den Armen. Es erinnerte vieles schon wieder an 2006 und das berühmte Sommermärchen zur Weltmeisterschaft.

Umrahmt von einem bunten Bühnenprogramm mit Musik-Acts und Gesprächspartnern steuerte ab dem späten Nachmittag alles auf den Höhepunkt - den Anpfiff zur EM um 21 Uhr - hin. Nach und nach füllte sich der Platz zwischen Oper und Gewandhaus, bis schließlich kurz vor Spielbeginn die Zugänge geschlossen werden mussten.

OB Jung hofft auf friedliches Zusammenkommen

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung merkte man eine gewisse Nervosität vor dem Start an. Viel hat die Stadt in dieses Fanfest, welches eine Auflage des europäischen Fußballverbandes UEFA für alle Gastgeberstädte ist, investiert - vor allem in die Sicherheit. Jung hofft nun auf ein "friedliches Zusammenkommen" der verschiedenen Nationen.

In Leipzig finden insgesamt vier Spiele statt. Den Auftakt machen Portugal und Tschechien am 18. Juni. Am 21. Juni treffen die Niederlande und Frankreich aufeinander, drei Tage später Kroatien und Italien. Zudem ist am 2. Juli ein Achtelfinale angesetzt.

Kritik an Preisen und von außerhalb

Dass sich so ein Fanfest auch wieder refinanzieren soll, merkt man jedoch auch an den Preisen. Bratwurst gab es für 4,50 Euro, Bier kostete 6 Euro.

Und nicht alle waren in Party-Stimmung. Außerhalb des abgesperrten Bereichs gab es Proteste und Transparente gegen die UEFA und einen EM-Sponsor.

SpiO