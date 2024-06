Fan-Events Fußball-EM 2024: Wo Public Viewing in Thüringen geplant ist Stand: 14.06.2024 07:35 Uhr

Zur Europameisterschaft werden in vielen Thüringer Orten wieder Leinwände für gemeinsames Fußballgucken aufgestellt. Wo es Public Viewing und Fanfeste gibt, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Von MDR THÜRINGEN

Auf schwarz-rot-goldene Fahnenmeere und massenhaftes EM-Schauen müssen Fußballfans zumindest in größeren Thüringer Städten eher verzichten. Die Städte Erfurt, Jena, Gera und Weimar wollen zur Mitte Juni startenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nach eigenen Angaben keine Fanmeilen einrichten oder Großleinwände aufstellen.

Public Viewing zur Fußball-EM 2024 wird in Thüringen eher im kleineren Rahmen stattfinden.

Public Viewings wird es jedoch bei Privatveranstaltern geben, etwa Gaststättenbetreibern. Auch in vielen kleineren Orten und Städten ist gemeinsames Fußballgucken geplant. Für die Europameisterschaft gibt es eine Sondergenehmigung, dass auch Spiele nach 22 Uhr öffentlich übertragen werden können. Hier gibt es einen Überblick über einige Public-Viewing-Orte in Thüringen.

Nordthüringen

Ellrich im Kreis Nordhausen: EM-Spiele mit der deutschen Fußballmannschaft werden in der Netzwerkkirche St. Johannis übertragen.

im Kreis Nordhausen: EM-Spiele mit der deutschen Fußballmannschaft werden in der Netzwerkkirche St. Johannis übertragen. Heringen im Kreis Nordhausen: Auf dem Schlossplatz können die EM-Spiele mit Beteiligung der deutschen Mannschaft live verfolgt werden. Es gibt auch eine Schlechtwettervariante im Schloss.

im Kreis Nordhausen: Auf dem Schlossplatz können die EM-Spiele mit Beteiligung der deutschen Mannschaft live verfolgt werden. Es gibt auch eine Schlechtwettervariante im Schloss. Heyerode im Unstrut-Hainich-Kreis: Während des Sportfestes werden vom 14. bis 16. Juni die Spiele übertragen. Ab dem 17. Juni sind alle Spiele in der Festhalle "Heyeröder Hafen" zu sehen.

im Unstrut-Hainich-Kreis: Während des Sportfestes werden vom 14. bis 16. Juni die Spiele übertragen. Ab dem 17. Juni sind alle Spiele in der Festhalle "Heyeröder Hafen" zu sehen. Mühlhausen , Bratwurstmuseum: Alle Spiele mit der deutschen Mannschaft sowie ausgewählte weitere Spiele und das Finale sind hier zu sehen.

, Bratwurstmuseum: Alle Spiele mit der deutschen Mannschaft sowie ausgewählte weitere Spiele und das Finale sind hier zu sehen. Obermehler im Unstrut-Hainich-Kreis: Bei der Feuerwehr werden zunächst alle Gruppenspiele der deutschen Mannschaft übertragen.

Ostthüringen

Altenburg : An der Teichpromenade werden die deutschen Spiele und das Finale übertragen.

: An der Teichpromenade werden die deutschen Spiele und das Finale übertragen. Bornshain im Altenburger Land: In der Feuerwehr werden die deutschen Spiele und ausgewählte weitere Spiele sowie die Halbfinale-Begegnungen und das Finale übertragen.

im Altenburger Land: In der Feuerwehr werden die deutschen Spiele und ausgewählte weitere Spiele sowie die Halbfinale-Begegnungen und das Finale übertragen. Gera : Auf dem Sportplatz in der Wuitzer Straße im Stadtteil Leumnitz gibt es ein Public Viewing zum Eröffnungsspiel von Deutschland.

: Auf dem Sportplatz in der Wuitzer Straße im Stadtteil Leumnitz gibt es ein Public Viewing zum Eröffnungsspiel von Deutschland. Jena : An der Strandbar werden die Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt.

: An der Strandbar werden die Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Rudolstadt : Im Kino werden die Spiele von Deutschland gezeigt.

: Im Kino werden die Spiele von Deutschland gezeigt. Saalburg-Ebersdorf im Saale-Orla-Kreis: Der Faschingsclub zeigt zum Lichterfestwochenende am Burgplatz am 5. Juli das erste und zweite EM-Viertelfinale.

im Saale-Orla-Kreis: Der Faschingsclub zeigt zum Lichterfestwochenende am Burgplatz am 5. Juli das erste und zweite EM-Viertelfinale. Saalfeld: Im Kino werden die Spiele von Deutschland gezeigt.

Mittelthüringen

Apolda im Weimarer Land: Beim Vereinsfest von Aufbau Apolda am Wolfgang-Klimitsch-Sportplatz werden am 14. und am 15. Juni die EM-Spiele übertragen.

im Weimarer Land: Beim Vereinsfest von Aufbau Apolda am Wolfgang-Klimitsch-Sportplatz werden am 14. und am 15. Juni die EM-Spiele übertragen. Bad Berka: Die Stadt und der FC Einheit Bad Berka zeigen alle deutschen Vorrundenspiele. Am 14. Juni geht es um 19 Uhr in der Musikmuschel im Kurpark los. Die restlichen Spiele werden im Zeughaus übertragen.

Die Stadt und der FC Einheit Bad Berka zeigen alle deutschen Vorrundenspiele. Am 14. Juni geht es um 19 Uhr in der Musikmuschel im Kurpark los. Die restlichen Spiele werden im Zeughaus übertragen. Blankenhain im Weimarer Land: Eine Fanmeile öffnet vor dem Freibad. Übertragen werden alle Spiele, an denen Deutschland und England beteiligt sind.

im Weimarer Land: Eine Fanmeile öffnet vor dem Freibad. Übertragen werden alle Spiele, an denen Deutschland und England beteiligt sind. Erfurt : Viele Bars und Restaurants zeigen Spiele zur Europameisterschaft. Eine Übersicht gibt es auf der Website der Stadt Erfurt.

: Viele Bars und Restaurants zeigen Spiele zur Europameisterschaft. Eine Übersicht gibt es auf der Website der Stadt Erfurt. Oßmannstedt : Im Freibad werden die EM-Spiele übertragen.

: Im Freibad werden die EM-Spiele übertragen. Mellingen im Weimarer Land: Die Spiele der deutschen Mannschaft werden in der Mehrzweckhalle in der Hirtentorstraße übertragen.

im Weimarer Land: Die Spiele der deutschen Mannschaft werden in der Mehrzweckhalle in der Hirtentorstraße übertragen. Weimar : Im Pop-Up-Stadion auf dem Hermann-Brill-Platz werden fast alle Spiele auf einer Leinwand übertragen.

: Im Pop-Up-Stadion auf dem Hermann-Brill-Platz werden fast alle Spiele auf einer Leinwand übertragen. Weimar: Vor dem Kasseturm unter den Arkaden werden alle EM-Spiele gezeigt.

Westthüringen

Bad Salzungen : Beim Stadtfest am 14. Juni ist das deutsche Eröffnungsspiel zu sehen.

: Beim Stadtfest am 14. Juni ist das deutsche Eröffnungsspiel zu sehen. Bad Salzungen : Im Waldstadion Kaffeetälchen wird ebenso das deutsche Auftaktspiel gegen Schottland zu sehen sein.

: Im Waldstadion Kaffeetälchen wird ebenso das deutsche Auftaktspiel gegen Schottland zu sehen sein. Eisenach : Alle Spiele der deutschen Nationalelf, ausgewählte weitere Spiele der Vorrunde und alle K.O.-Spiele werden beim Public Viewing neben der Werner-Assmann-Halle übertragen.

: Alle Spiele der deutschen Nationalelf, ausgewählte weitere Spiele der Vorrunde und alle K.O.-Spiele werden beim Public Viewing neben der Werner-Assmann-Halle übertragen. Eisenach : Ein Public Viewing mit allen Spielen der deutschen Nationalelf sowie dem Finale werden in der Startup-Kirche in der Goldschmiedenstraße gezeigt.

: Ein Public Viewing mit allen Spielen der deutschen Nationalelf sowie dem Finale werden in der Startup-Kirche in der Goldschmiedenstraße gezeigt. Friedrichroda im Kreis Gotha: Ausgewählte Vorrunden- und Finalspiele werden im Güterschuppen in der Bahnhofstraße übertragen.

im Kreis Gotha: Ausgewählte Vorrunden- und Finalspiele werden im Güterschuppen in der Bahnhofstraße übertragen. Hötzelsroda bei Eisenach: Im Eisenacher Stadtteil werden im Pappelpark alle deutschen Spiele sowie die Halbfinale und das Finale übertragen.

Im Eisenacher Stadtteil werden im Pappelpark alle deutschen Spiele sowie die Halbfinale und das Finale übertragen. Schwarzhausen im Kreis Gotha: Beim Schlossteichfest wird am 14. Juni das Spiel Deutschland - Schottland auf die Leinwand gebracht.

im Kreis Gotha: Beim Schlossteichfest wird am 14. Juni das Spiel Deutschland - Schottland auf die Leinwand gebracht. Völkerhausen im Wartburgkreis: Auf dem Sportplatz zeigt der FSV Blau-Weiß das EM-Eröffnungsspiel.

Südthüringen

Bauerbach im Kreis Schmalkalden Meiningen: In dem Ortsteil von Grabfeld werden zum Sommerfest der Feuerwehr am 14. bis 16. Juni alle EM-Spiele übertragen. Auch das Finale am 14. Juli wird dort noch einmal zu sehen sein.

im Kreis Schmalkalden Meiningen: In dem Ortsteil von Grabfeld werden zum Sommerfest der Feuerwehr am 14. bis 16. Juni alle EM-Spiele übertragen. Auch das Finale am 14. Juli wird dort noch einmal zu sehen sein. Floh-Seligenthal : Im Feriendorf am Hundsrück gibt es ab dem Eröffnungsspiel von Deutschland ein Public Viewing.

: Im Feriendorf am Hundsrück gibt es ab dem Eröffnungsspiel von Deutschland ein Public Viewing. Ilmenau : An der TU Ilmenau wird am 14. Juni das Deutschland-Spiel auf einer Leinwand auf dem Ehrenberg übertragen. Auch das Spiel Deutschland gegen Ungarn soll am 19. Juni gezeigt werden.

: An der TU Ilmenau wird am 14. Juni das Deutschland-Spiel auf einer Leinwand auf dem Ehrenberg übertragen. Auch das Spiel Deutschland gegen Ungarn soll am 19. Juni gezeigt werden. Meiningen : Zur Eröffnung des Stadtfestes wird das Auftaktspiel gegen Schottland live auf großer Leinwand auf dem Marktplatz übertragen.

: Zur Eröffnung des Stadtfestes wird das Auftaktspiel gegen Schottland live auf großer Leinwand auf dem Marktplatz übertragen. Schleusingen: Zum Stadtfest wird am 14. Juni ab 21 Uhr das EM-Eröffnungsspiel (Deutschland gegen Schottland) übertragen.

Nationalmannschaften bereiten sich in Blankenhain vor

Die Fußball-EM in Deutschland beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Fußball-Arena München. Einer der Austragungsorte für die Spiele ist auch Leipzig. Die englische Nationalmannschaft bereitet sich in Blankenhain (Weimarer Land) auf die EM vor, trainieren und übernachten dort. Zuvor war auch die deutsche Nationalmannschaft zu Gast. In Blankenhain gibt es auch eine Fanmeile und ein Public Viewing am Freibad.

Auf dem Trainingsplatz im Spa und Golf Resort Weimarer Land in Blankenhain soll die DFB-Elf trainieren.

Zu den Finalspielen der WM 2006 waren in Thüringer Städten Tausende Menschen auf zentralen Plätzen zusammengekommen. In Erfurt stand etwa eine große Leinwand auf dem Domplatz.

MDR co/cfr/rom/(dpa)