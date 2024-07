Motorsport | Sachsenring Große Aufholjagd des "King of Sachsenring" Marquez - Bradl ohne Punkte Stand: 07.07.2024 15:20 Uhr

Großartige Rennen, tolle Stimmung: 252.826 Fans strömten am Wochenende an die Strecke des Sachsenrings und sahen im MotoGP-Rennen eine starke Aufholjagd von Publikumsliebling Marc Marquez.

Stefan Bradl ist bei seinem womöglich letzten MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring an den Punkterängen vorbeigefahren. Der mit einer Wildcard gestartete 34-Jährige belegte am Sonntag beim Großen Preis von Deutschland den 18. Platz. Den Sieg sicherte sich der italienische Weltmeister Francesco Bagnaia, der kurz vor Schluss von einem Sturz des bis dahin führenden Sprintsiegers Jorge Martin (Spanien) profitierte.

Für Stefan Bradl reichte es nicht für die Punkte.

Marquez rast noch auf Rang zwei

Marc Marquez, der ob seiner Erfolge den Titel "King of Sachsenring" trägt, belegte nach einer tollen Aufholjagd vom 13. Startplatz den zweiten Rang. Der Spanier, nach seinem Honda-Abschied erstmals auf der starken Ducati, hat auf der Strecke seit 2010 immer gewonnen, wenn er am Start war. Sein jüngerer Bruder Alex wurde Dritter. Für Bradl könnte es der Abschied von den Fans auf dem Sachsenring gewesen sein. "Mein Gefühl sagt mir, dass es das letzte Mal sein könnte, dass ich beim Heim-Grand-Prix in der Königsklasse am Start stehe", hatte er im Vorfeld gesagt. Für den Honda-Testfahrer war es das dritte Rennen in diesem Jahr, zuvor war er in Jerez und Barcelona gestartet. In der WM übernahm Bagnaia (222 Punkte) die Führung vor Jorge Martin (212). Marquez (166) ist als Dritter in Lauerstellung.

Moto2: Schrötter verpasst die Punktränge - Aldeguer siegt

Marcel Schrötter verpasste bei seiner unverhofften Rückkehr auf den Sachsenring die Punkteränge. In der Moto2 fuhr der 31-Jährige, der eigentlich in der Supersport-WM startet und bei seinem Heimrennen als Ersatzmann für den Türken Deniz Öncü beim Red Bull KTM Ajo-Team einspringt, auf den 17. Platz. Den Sieg holte sich Fermin Aldeguer aus Spanien vor dem Briten Jake Dixon und Ai Ogura aus Japan. In der WM führt Sergio Garcia (Spanien) mit 147 Punkten vor Ogura (140) und dem US-Amerikaner Joe Roberts (123). Aldeguer (108) verbesserte sich auf Platz vier.

Fermin Aldeguer

Schrötter hatte das Rennen im Vorfeld bereits als das "absolute Highlight der Saison" bezeichnet: "Aber dieses Mal ist es für mich etwas ganz Besonderes." Dass er die Chance bekommen habe, als Ersatz für Öncü dabei zu sein, sei "mega-cool". Schrötter war bereits im niederländischen Assen eingesprungen. Er wolle das Wochenende "einfach nur genießen", sagte der Oberbayer, der von 2013 bis 2022 als Fixstarter in der Moto2 angetreten war und 2019 in Sachsen Dritter wurde.

Moto3: Alonso baut Gesamtführung weiter aus

In der Moto3 marschiert David Alonso weiter in Richtung WM-Titel. Der Kolumbianer holte sich auf dem Sachsenring bereits den sechsten Saisonsieg, profitierte dabei auch von den Stürzen seiner beiden stärksten Konkurrenten Collin Veijer und Jose Rueda. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Taiyo Furusato und Ivan Ortola.

David Alonso freut sich nach seinem Sieg am Sachsenring.

