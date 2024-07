Handball | Bundesliga Eisenacher Trainingsauftakt mit prominenten Gesichtern Stand: 22.07.2024 22:52 Uhr

Es wurde ernst für den ThSV Eisenach, der am Montag in die Vorbereitung für die kommende Handball-Bundesliga-Saison ging. Mit dabei waren ein Rückkehrer und ein Bronzemedaillensieger der Olympischen Spielen 2016.

Zwar blicken Fans des deutschen Handballs in nächster Zeit kollektiv Richtung Paris, wo am Wochenende die Olympischen Spiele und damit die Jagd des DHB auf eine Medaille startet. Doch auch in der heimischen Bundesliga kommt Bewegung ins Spiel. Die ersten Teams beginnen mit der Vorbereitung - am Montag (22. Juli) war es für die Mannschaft des ThSV Eisenach soweit.

Ex- Nationaltorhüter als Neuzugang

Mit zwei intensiven Trainingseinheiten in der Werner-Aßmann-Halle begann das neue Handballjahr für die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann, der insgesamt sechs neue Akteure in das anspruchsvolle Spiel des ThSV intergrieren darf. Mit von der Partie waren auch Eisenachs prominenter Neuzugang Silvio Heinevetter sowie Rückkehrer Fynn Hangstein. Nach einem kleinen sportlichen Exkurs, zum Warm-Up wurde Fußball gespielt, ging es für das Team um Kapitän Peter Walz in die handballerische Erwärmung - zunächst Zuspiele in Zweiergruppen, dann “Warmwerfen” der Torhüter.

Youngster fährt zu Olympia

Nicht mit von der Partie war Eisenachs Shootingstar Marko Grgic. Der 20-Jährige wurde nach seinen guten Leistungen von Bundestrainer Alfred Gislason in den 14er-Olympiakader berufen.

Für Dienstag (23. Juli) steht für die Akteure der Wartburgstädter Leistungsdiagnostik auf dem Programm, am Nachmittag die Auftaktveranstaltung zur “Leistungssportkooperation ThSV Eisenach - Thüringer Skiverband e.V.”, bei der die Handballer nicht nur an einem Biathlon Staffelwettbewerb teilnehmen werden, sondern auch auf Wintersport-Größen wie Kati Wilhelm treffen.

