Fußball | DFB-Pokal Dynamo Dresden schrammt knapp am Achtelfinal-Einzug vorbei Stand: 30.10.2024 23:56 Uhr

Lange Zeit sah es so aus, als würden in Dresden keine Tore fallen. Doch dann entwickelte sich ein echter Pokalfight im Hexenkessel Rudolf-Harbig-Stadion - mit dem besseren Ende für Darmstadt.

Dynamo Dresden hat im DFB-Pokal eine weitere Überraschung verpasst und ist am Mittwoch (30.10.) gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 ausgeschieden. Die SGD verlor mit 2:3 (0:0, 2:2) nach Verlängerung.

Pokal-Fight mit fünf Toren

Vor 30.070 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion hatte Aleksandar Vukotic die Gäste per Kopf in Führung gebracht (56.). Der eingewechselte Jakob Lemmer (84.) glich aus, ehe Tobias Kempe (90.+2) die Lilien per Foulelfmeter erneut in Führung brachte. Erneut Lemmer (90.+11) sorgte für die Verlängerung. In dieser schoss Isac Lidberg (98.) die Lilien ins Achtelfinale.

Darmstadts Vukotic nickt zum 1:0 ein.

Kaum Chancen in Halbzeit eins

Gegen eine sehr defensiv eingestellte Dynamo-Mannschaft, die in der ersten Runde den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgeschaltet hatte, dominierten die Lilien die erste halbe Stunde, ohne jedoch für Gefahr zu sorgen. Die Gastgeber, die in dieser Zeit nur sporadisch in der gegnerischen Hälfte auftauchten, hatten durch Christoph Daferner (8.), der das Außennetz traf, eine gute Möglichkeit.

Ab der 30. Minute wurde Dynamo mutiger, erspielte sich bis zur Pause ein 5:1-Eckballübergewicht, kam aber nach einer scharfen Hereingabe von Philip Heise nur zu einer Halbchance. Die einzige Darmstädter Chance hatte Fraser Hornby kurz vor dem Pausenpfiff. Seinen Schuss aus der Drehung lenkte Robin Meißner an die Latte.

In Halbzeit eins gab es kaum Torchancen.

Dresden gleicht fast immer aus

In der zweiten Halbzeit lösten beide Mannschaften ihre Grundordnung auf und spielten mehr nach vorne. Dennoch fiel die Gäste-Führung überraschend. Nach der dritten Ecke nutzte Vukotic seine Körpergröße und köpfte unhaltbar ein. Nur zwei Minuten später wäre er beinahe ein zweites Mal erfolgreich gewesen, doch sein Schuss ging über das Tor.

Jetzt wurde es spannend. Schuhen (63.) rettete die Führung mit einem Reflex nach einem Meißner-Kopfball. Danach ergaben sich Chancen auf beiden Seiten, wobei die der Darmstädter nach Kontern gefährlicher waren. Für Dynamo traf schließlich Lemmer. Als Schiedsrichter Tobias Stieler einen Kontakt von Jonas Sterner an Lidberg mit Strafstoß ahndete, war Kempe zur Stelle, doch erneut Lemmer traf mit einem Gewaltschuss, sodass es in die Verlängerung ging. Ein Kontertor von Lidberg brachte schließlich die Entscheidung.

Stimmen zum Spiel

ten/dpa