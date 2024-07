Volleyball | Bundesliga Dresdner SC verpflichtet erstmals russische Spielerin Stand: 04.07.2024 15:23 Uhr

Der Dresdner SC hat seinen nächsten Kaderbaustein unter Vertrag genommen. Erstmals wird eine Spielerin aus Russland beim sächsischen Bundesligisten aufschlagen.

Victoria Demidova wird im kommenden Jahr beim Dresdner SC spielen. Wie der Volleyball-Bundesligist aus der Elbestadt am Donnerstag (4. Juli 2024) verkündete, erhält die 18-Jährige einen Einjahresvertrag.

Waibl: "Ausgangslage ist vielversprechend"

Die Außenangreiferin war zuletzt beim türkischen Erstligisten Beşiktaş Ayos aktiv. DSC-Cheftrainer Alexander Waibl sagte: "Victoria war mir aufgefallen als ich Spiele der türkischen Liga in der vergangenen Saison angesehen hatte. Sie ist eine sehr veranlagte junge Außenangreiferin. Groß, mit bereits sehr guter Physis. Sicherlich wird sie noch einiges zu lernen haben, aber ihre Ausgangslage ist vielversprechend."

Aktuell weilt Demidova, deren Vater in Dresden geboren wurde, noch im Urlaub auf den Malediven und wird pünktlich zum Trainingsstart in Dresden erwartet. Dieser findet am 12. August statt. Knapp anderthalb Monate später startet der DSC dann gegen die Ladies in Black Aachen in die Bundesliga-Saison.

Ablauf Sommervorbereitung





12. August: Trainingsauftakt mit den Nicht-Nationalspielerinnen

17. August: Nachwuchssichtungstag mit VC Olympia Dresden

14./15. September: Internationales Vorbereitungsturnier in Conegliano

18. September: Media Day im Militärhistorischen Museum

SpiO