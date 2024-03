Fußball | U21 Deutsche U21 mit Nullnummer in Chemnitz Stand: 22.03.2024 20:27 Uhr

Die deutsche U21 ist auf dem Weg zur EM 2025 ins Stolpern geraten. Gegen den Kosovo kam das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Chemnitz nicht über ein torloses Remis hinaus.

Die deutsche U21 hat durch das 0:0 im EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo in Chemnitz die Tabellenführung in der Quali-Gruppe D verloren. Nach vier Siegen zum Auftakt musste die DFB-Auswahl mit nun 13 Punkten Polen (15 Punkte/ein Spiel mehr) vorbeiziehen lassen. Nur die Gruppensieger fahren sicher zu Endrunde 2025 in der Slowakei.

"Wir hatten insgesamt viel zu wenig Torschüsse, schade. Wir werden das aufarbeiten, um Lösungen zu finden gegen solche Gegner", sagte Mittelfeldspieler Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach bei ProSieben MAXX.

Riesige Überlegenheit, aber keine Tore

Deutschland war vor 6.899 Zuschauern in der Spielstätte des Regionalligisten Chemnitzer FC zwar die klar bessere Mannschaft, machte aus der Überlegenheit aber zu wenig. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo Team tat sich gegen das Bollwerk der Gäste äußerst schwer. Wie schon im Hinspiel (3:0), als es bis zur 74. Minute 0:0 stand, wurde die deutsche Mannschaft kaum gefährlich, in der Spitze hing Torjäger Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund in der Luft.

Zu allem Überfluss verletzte sich Colin Kleine-Bekel früh, der Abwehrspieler von Holstein Kiel konnte nur von Betreuern gestützt den Rasen verlassen. An der Seitenlinie wurde Di Salvo immer unruhiger. Im Vorwärtsgang gelang trotz großer Überlegenheit viel zu wenig, halbwegs gefährliche Situationen waren eher ein Zufallsprodukt als der Verdienst eigener Kreativität.

