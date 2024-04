Fußball | Regionalliga Carl Zeiss erntet drei verdiente Punkte beim FSV Zwickau Stand: 28.04.2024 15:13 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat in Überzahl in Westsachsen drei Punkte eingefahren. Die Thüringer belohnten sich gegen den FSV Zwickau für eine gute Anfangsphase und einen couragierten Auftritt.

2:1 (1:0) stand am Ende auf der Anzeigetagel im Stadion in Zwickau, nachdem der FCC dem FSV die Grenzen aufgezeigt hatte. Die Thüringer wirkten letztendlich reifer als das Team von Rico Schmitt.

Lämmel trifft vom Punkt

Die Gäste aus Jena bestimmten die Partie von Anpfiff an. Torgefahr sprang dabei kaum heraus, bis in der 32. Minute Schiedsrichter Tim Gerstenberg auf den Punkt zeigte. Cemal Sezer wurde touchiert, Lukas Lämmel trat an und brachte Jena in Front. Zwickau kam danach besser in die Partie, doch Torraumszenen erspielten sich die Westsachsen kaum. So ging es mit einer verdienten Führung für die Bürger-Truppe in die Pause.

Elias Löder markierte den Siegtreffer für den FCC gegen Zwickau.

Zimmermann fliegt, Löder setzt den Schlusspunkt

Zwickau steckte nicht auf, zeigte sich nach dem Rückstand deutlich verbessert. Und keine zehn Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel glichen die Westsachsen aus. Kapitän Davy Frick schoss nach einem hohen Ball per Direktabnahme ins Tor des FCC (53.), der FSV wirkte obenauf. Doch kurz danach musste Marc-Philipp Zimmermann vorzeitig vom Feld, sah nach einer übertriebenen Grätsche Rot. Auch sein Trainer flog in der gleichen Situation mit der zweiten Verwarnung vom Platz (55.). Die Thüringer schlugen aus der Szene wenig Profit, der Absteiger blieb am Drücker. Bis die Saalestädter über den Toptorschützen der Liga vor das Gehäuse der Hausherren kamen, Elias Löder abzog und den Siegtreffer markierte.

jar