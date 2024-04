Schwimmen | Deutsche Meisterschaften Schwimm-DM: Märtens löst drittes Olympiaticket Stand: 28.04.2024 17:22 Uhr

Schwimmer Lukas Märtens vom SC Magdeburg hat auch am Abschlusstag der Deutschen Meisterschaft aufgetrumpft. Die Favoritenrolle für die Olympischen Spiele will er aber nicht annehmen.

Europameister Lukas Märtens hat die deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin mit einem weiteren Erfolg beendet. Der Magdeburger sicherte sich am Sonntag zum Abschluss in 1:56,00 Minuten den Titel über 200 m Rücken und damit auch sein drittes Einzelticket für die Olympischen Spiele in Paris.

Den deutschen Rekord von Jan-Philip Glania aus dem Jahr 2012 verpasste er nur um 13 Hundertstelsekunden. Die Norm (1:57,50) hatte der 22-Jährige bereits vor der DM erstmals unterboten. Für Märtens war es der dritte Sieg bei den nationalen Meisterschaften. Zuvor hatte er zum Auftakt über 400 m Freistil mit Weltjahresbestleistung von 3:40,33 Minuten am 15 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann (3:40,07) gekratzt und war auch über die halbe Distanz am Samstag Weltjahresbestleistung (1:44,14 Minuten) geschwommen.

Märtens bleibt bei Zielstellung

"Ich bleibe dennoch bei meinen Erwartungen und Zielen für Paris, und das ist eine olympische Medaille", sagte Märtens angesprochen auf die Favoritenrolle bei den Sommerspielen: "Welche es dann wird, werden wir sehen. Ich denke, ich kann um alle mitkämpfen."

Weitere Siege für Wellbrock und Gose

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock siegte überlegen mit der zweitbesten Zeit des Jahres in 14:42,28 Minuten über 1500 m Freistil und war selbst "positiv überrascht". Das Rennen um den zweiten Paris-Startplatz hinter dem Magdeburger entschied Sven Schwarz (Hannover) für sich. Angesichts der Leistung über 800 m hatte bei Wellbrock zuvor noch eine gewisse "Ratlosigkeit" geherrscht. Jetzt blickt er zuversichtlich Richtung Sommerspiele, auch er träume "natürlich von den Medaillen".

Isabel Gose schwamm über 800 m Freistil in 8:19,48 Minuten zum Sieg. Auf der Strecke hatte sich die Magdeburgerin bereits mit WM-Silber in Doha qualifiziert. Dahinter verpasste Leonie Märtens den zweiten Startplatz für Olympia deutlich.

sid