Basketball | Europe Cup Party in Chemnitz: Tausende Niners-Fans feiern ihre Europapokal-Helden Stand: 28.04.2024 16:30 Uhr

Was darf nach dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte der Niners nicht fehlen? Die entsprechende Siegesfeier und Würdigung des Titels. Das passierte am Sonntag in Chemnitz - inklusive Eintrag ins Goldene Buch, Winken vom Balkon und "We are the Champions".

Um kurz vor 15 Uhr war es so weit: Der Mannschaftsbus der Niners Chemnitz fuhr vor dem Chemnitzer Rathaus vor. Tausende Fans hatten sich auf dem Marktplatz versammelt, um ihre Helden zu feiern. Als Erster verließ Mannschaftskapitän Jonas Richter den Bus. In der Hand hielt er den Pokal, für den die Niners am vergangenen Mittwoch so hart gekämpft hatten. Auf seinem T-Shirt stand "Champions".

Goldenes Buch und beeindruckender Blick vom Balkon

Mit seinen Mannschaftskollegen ging es ins Rathaus, vorbei an Ministerpräsident Michael Kretschmer, der von einer "Mannschaft der Herzen" sprach und Oberbürgermeister Sven Schulze. Nach einigen offiziellen Ansprachen, die vor allem emotionale Glückwünsche übermittelten, durfte der obligatorische Eintrag ins Goldene Buch der Stadt nicht fehlen. "Es fühlt sich surreal an. Ich bin mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt", versuchte Jonas Richter seine Gefühle am Mikrofon von SPORT IM OSTEN zu beschreiben.

Doch das Highlight folgte erst noch: Gemeinsam mit seinen Mitspielern ging es auf den Rathausbalkon, wo die Mannschaft von mehreren tausend Fans frenetisch gefeiert wurde. "Europa-Pokal-Sieger BVC" hallte es über den Marktplatz, aus den Boxen kam DIE Sieges-Hymne schlechthin: "We are the Champions".

Darum ging es in Istanbul: Der Pokal im Europe Cup.

Wahrgewordener Traum für Coach Pastore

Spielern und Verantwortlichen fiel es schwer, Worte zu finden. Cheftrainer Rodrigo Pastore versuchte es dennoch, obwohl auch er sagte: "Ich habe keine Worte". Für den 52-Jährigen sei das Erreichte und der Empfang in Chemnitz "ein wahrgewordener Traum". Auf die Frage, wie gut es auf dem Balkon, auf einer Skala von eins bis zehn, sei, sagte Jonas Richter siegestrunken: "3.000!"

Präsident verspricht neue Arena in Chemnitz

Die größte Zahl des Tages war das noch nicht, denn Präsident Sven Böttger setzte noch einen drauf. Ob es in den kommenden "zwei bis drei Jahren" eine Arena für 10.000 Fans in Chemnitz geben werde, fragte Rodrigo Pastore seinen Präsidenten. Dessen Antwort: "Ja!"

Na wenn das kein weiterer Grund zum Feiern ist.

ten