Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg holt Mittelfeld-Talent Stalmach vom AC Mailand Stand: 03.02.2025 15:11 Uhr

Der AC Milan weckt beim 1. FC Magdeburg ganz besondere Erinnerungen: Gegen die Italiener gelang 1974 der Europacup-Triumph. Nun haben die Blau-Weißen wieder etwas mit den Mailändern zu tun gehabt: Indem sie aus der Milan-Jugend ein polnisches Talent nach Sachsen-Anhalt lotsten.

Der 1. FC Magdeburg hat den polnischen U20-Nationalspieler Dariusz Stalmach vom AC Mailand verpflichtet. Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstag (4. Februar) bekannt. Der Transfer wurde bereits am Montag, dem letzten Tag des Winter-Transfersfensters, abgewickelt.

Kapitän der U20 von Milan

Der 19-Jährige ist sofort spielberechtigt. In der laufenden Saison agierte er als Kapitän der U20 der Rossoneri. Dort spielte er neun Mal, sogar zehn Mal lief er für die U23 von Milan in der dreigeteilten Serie C, der 3. Liga, auf. Nach seinem Wechsel von Gornik Zabrze 2022 kommt er auf 54 Partien für die U20 und 19 Begegnungen in der UEFA-Youth-League. Für die erste Mannschaft kam er nicht zum Einsatz.

Titz: "Hochtalentierter Mittelfeldspieler"

FCM-Geschäftsführer Otmar Schork sagt: "Dariusz ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der sehr viel Potenzial mitbringt. Es war zunächst geplant, ihn im Sommer 2025 zu verpflichten. Kurzfristig ergab sich jetzt die Möglichkeit, ihn sofort zu holen." Trainer Christian Titz ergänzte: "Ich freue mich, dass wir den Wechsel von Dariusz frühzeitig realisieren konnten. Mit ihm bekommen wir einen hochtalentierten Mittelfeldspieler."

SpiO